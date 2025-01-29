Для клиентов Модульбанка заработал канал о финансовой грамотности в бизнесе

Собственный канал для владельцев бизнеса и стартаперов на площадке YouTube не так давно завел Модульбанк, который всегда позиционировал себя как банк для предпринимателей, а теперь развивается и как предпринимательский хаб. Кроме размещения самых свежих новостей в сфере бизнеса и финансов эта площадка помогает обмениваться опытом игрокам рынка и экспертам. Среди спикеров этого канала (дублируется на Rutube и VK), рассказывающего о том, как запустить собственный бизнес, найти финансирование, заплатить налоги, особо стоит выделить управляющего директора банка Никиту Константинова. Немаловажно также отметить, что на площадке планируют выпустить цикл видеороликов для подростков и молодых предпринимателей.