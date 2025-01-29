Для клиентов Модульбанка заработал канал о финансовой грамотности в бизнесе

Posted 29 января, 06:36
Published 29 января, 06:36
Modified 29 января, 06:36
Updated 29 января, 06:36
Как сообщает 56orb.ru, в первую очередь сказываются изменение структуры экономики (все больше людей становятся самозанятыми, и над ними уже не нужно столько менеджеров, как прежде) и всплеск интереса к онлайн-обучению. Опыт показывает, что образовательную траекторию можно строить самостоятельно, приобретая лишь реально нужные знания, экономя при этом время и финансы.
На данный момент удобным источником получения информации и вдохновением для предпринимателей служат интернет-ресурсы с материалами для прокачки финансовой грамотности, это позволяет определить личную стратегию для ведения бизнеса и следовать ей.
Собственные образовательные интернет-площадки для предпринимателей запускают в работу популярные бизнесмены, инвесторы, трейдеры и банки.
Существуют авторские YouTube-каналы, например, «Деньги не спят», «Дневник предпринимателя», а сейчас профильный материал начал публиковаться и в Telegram. В частности, подобный канал — «Трансформатор» — запустил Сбер.
Собственный канал для владельцев бизнеса и стартаперов на площадке YouTube не так давно завел Модульбанк, который всегда позиционировал себя как банк для предпринимателей, а теперь развивается и как предпринимательский хаб. Кроме размещения самых свежих новостей в сфере бизнеса и финансов эта площадка помогает обмениваться опытом игрокам рынка и экспертам. Среди спикеров этого канала (дублируется на Rutube и VK), рассказывающего о том, как запустить собственный бизнес, найти финансирование, заплатить налоги, особо стоит выделить управляющего директора банка Никиту Константинова. Немаловажно также отметить, что на площадке планируют выпустить цикл видеороликов для подростков и молодых предпринимателей.
Эксперты прогнозируют, что обучение бизнес-навыкам все сильнее будет перемещаться в онлайн. Его достоинства перед более традиционным очным обучением очевидны. Кроме экономии времени и других средств это доступность (независимо от местонахождения), гибкость расписания, индивидуальный темп и план обучения, а также разнообразие форматов подачи материала (видеолекции, вебинары, интерактивные задания, тесты, форумы для обсуждения). Такие нововведения помогают лучше усваивать материал для его дальнейшего применения.