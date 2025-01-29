Электромеханика без признаков жизни обнаружили в кабине электровоза под Новосибирском

Posted 29 января, 12:52
Published 29 января, 12:52
Modified 29 января, 12:54
Updated 29 января, 12:54
В Барабинске на участке Западно-Сибирской дирекции в кабине электровоза обнаружили тело работника. Что стало причиной внезапной смерти на данный момент не сообщается.
Трудовая инспекция устанавливает обстоятельства инцидента. Как сообщает ведомство, для установления подробностей будет проведено обследование места происшествия, опрос сослуживцев, проверено соблюдение режима труда и отдыха на рабочем месте.
Ранее в Новосибирске Гострудинспекция выяснила причину смерти медсестры на рабочем месте. Ранее сообщалось о происшествии на стройке в Новосибирске — с 7 этажа сорвался рабочий.