Главные задачи по развитию Новосибирска назвал губернатор Травников

Posted 29 января, 10:20
Published 29 января, 10:20
Modified 29 января, 10:22
Updated 29 января, 10:22
Андрей Травников положительно оценил произошедшие перемены в подходах к содержанию территории города, совершенствование управленческих практик.
«Могу дать общую оценку работы в 2024 году — видны позитивные изменения. Видны мне, членам команды правительства, а самое главное — жителям. Позитивные изменения в городе есть и по подходам к содержанию территории, и во многих управленческих процессах. Видны изменения во взаимоотношении с застройщиками и с подрядчиками, исполнителями муниципальных контрактов, видны новые подходы к наполнению городского бюджета», — сказал глава региона.
Доклад о приоритетных направлениях развития столицы региона в 2025 году участникам совещания представил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев. Глава муниципалитета подчеркнул, что работа по совершенствованию городской жизни идет совместно с правительством области.
«Главный приоритет работы городской власти — ориентация на запросы новосибирцев. Этот подход лежит в основе преобразований структуры мэрии, обновления её кадрового состава, пересмотра полномочий и ответственности между подразделениями, перестройки многих рабочих процессов, которые мы провели в прошлом году. Мы принципиально поменяли подходы к содержанию города, уборке территорий, ремонту дорог. Все учреждения по обслуживанию дорог — ДЭУ — перешли в подчинение районных администраций. В 2,5 раза увеличили штат ручных и дорожных рабочих, что позволило более оперативно решать задачи по наведению порядка», — сообщил Максим Кудрявцев.
По словам мэра Новосибирска, приоритетами остаются развитие социальной инфраструктуры, общественных пространств, ремонт и модернизация дорожной сети, обновление общественного транспорта. Также в их числе — поддержка семей военнослужащих, помощь и реабилитация участников СВО.
Губернатор Андрей Травников обозначил направления дальнейшей работы в 2025 году.
«Необходимо успешно завершить программу обновления троллейбусов, продолжить модернизацию городской спецтехники, парка трамваев, совершенствовать маршрутную сеть, повышать общую эффективность транспортных предприятий. Уверен, что в Новосибирске должно быть пешеходное пространство, с хорошей транспортной доступностью. Нужно приводить в порядок Красный проспект — тротуары, освещение, бордюры. Очень актуальна задача по формированию положительного информационного имиджа Новосибирска как столицы, привлекательного для жизни региона», — заявил глава региона.