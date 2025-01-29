Главные задачи по развитию Новосибирска назвал губернатор Травников

«Главный приоритет работы городской власти — ориентация на запросы новосибирцев. Этот подход лежит в основе преобразований структуры мэрии, обновления её кадрового состава, пересмотра полномочий и ответственности между подразделениями, перестройки многих рабочих процессов, которые мы провели в прошлом году. Мы принципиально поменяли подходы к содержанию города, уборке территорий, ремонту дорог. Все учреждения по обслуживанию дорог — ДЭУ — перешли в подчинение районных администраций. В 2,5 раза увеличили штат ручных и дорожных рабочих, что позволило более оперативно решать задачи по наведению порядка», — сообщил Максим Кудрявцев.