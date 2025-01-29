Губернатор Травников и мэр Кудрявцев наметили приоритеты развития Новосибирска

Posted 29 января, 11:22
Published 29 января, 11:22
Modified 29 января, 11:24
Updated 29 января, 11:24
Сегодня губернатор Андрей Травников и мэр Максим Кудрявцев обозначили основные задачи по развитию города на 2025 год. Как подчеркнул мэр, вместе с областным правительством муниципалитет эффективно решает актуальные вопросы, совместная работа по развитию Новосибирска будет продолжена.
Губернатор Травников положительно оценил перемены в подходах к содержанию территории города, совершенствование управленческих практик. Одним из результатов совместной работы стало увеличение параметров бюджета города. Впервые он преодолел рубеж в 100 млрд рублей.
Параметры бюджета на 2025 год будут увеличиваться. Кроме того, по словам мэра Новосибирска, приоритетами остаются развитие социальной инфраструктуры, общественных пространств, ремонт и модернизация дорожной сети, обновление общественного транспорта.