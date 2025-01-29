Губернатор Травников и мэр Кудрявцев наметили приоритеты развития Новосибирска

Сегодня губернатор Андрей Травников и мэр Максим Кудрявцев обозначили основные задачи по развитию города на 2025 год. Как подчеркнул мэр, вместе с областным правительством муниципалитет эффективно решает актуальные вопросы, совместная работа по развитию Новосибирска будет продолжена.