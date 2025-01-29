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Posted 29 января, 11:22

Published 29 января, 11:22

Modified 29 января, 11:24

Updated 29 января, 11:24

Развитие города — совместная работа муниципалитета и областного правительства

Губернатор Травников и мэр Кудрявцев наметили приоритеты развития Новосибирска

29 января 2025, 11:22
Фото: nso.ru. Развитие города — совместная работа муниципалитета и областного правительства
Главы области и города провели совместное совещание, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Сегодня губернатор Андрей Травников и мэр Максим Кудрявцев обозначили основные задачи по развитию города на 2025 год. Как подчеркнул мэр, вместе с областным правительством муниципалитет эффективно решает актуальные вопросы, совместная работа по развитию Новосибирска будет продолжена.

Губернатор Травников положительно оценил перемены в подходах к содержанию территории города, совершенствование управленческих практик. Одним из результатов совместной работы стало увеличение параметров бюджета города. Впервые он преодолел рубеж в 100 млрд рублей.

Параметры бюджета на 2025 год будут увеличиваться. Кроме того, по словам мэра Новосибирска, приоритетами остаются развитие социальной инфраструктуры, общественных пространств, ремонт и модернизация дорожной сети, обновление общественного транспорта.

Новосибирские предприятия получили гранты на развитие социальных проектов и бизнеса
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#Экономика#Новосибирск#Развитие#Задачи#Приоритет
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