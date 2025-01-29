Как не уехать не туда: в Новосибирске меняют маршруты троллейбусов

С 2022 года в Новосибирск поступило 258 троллейбусов. Парк общественного транспорта обновлен новыми машинами на 80%. Это позволило продлить маршруты в те районы, где не было контактной сети. Всего подвижный состав распределили по 11 направлениям, включая районы «Снегири», «Родники» и Плющихинский жилмассив.