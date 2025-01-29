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Posted 29 января, 06:53

Published 29 января, 06:53

Modified 29 января, 06:56

Updated 29 января, 06:56

Маршруты обновили

Как не уехать не туда: в Новосибирске меняют маршруты троллейбусов

29 января 2025, 06:53
Фото: 1MI. Маршруты обновили

В Новосибирске меняют маршруты троллейбусов

Жителям Новосибирска в мэрии рассказали о модернизации маршрутов общественного транспорта в городе.

С 2022 года в Новосибирск поступило 258 троллейбусов. Парк общественного транспорта обновлен новыми машинами на 80%. Это позволило продлить маршруты в те районы, где не было контактной сети. Всего подвижный состав распределили по 11 направлениям, включая районы «Снегири», «Родники» и Плющихинский жилмассив.

Теперь в Плющихинском жилмассиве ходит троллейбус №22, в микрорайоне «Родники» до ЖК «Северная корона» ездит троллейбус №24, а маршрут №10 изменили на «Ул. Амбулаторная — Вокзал „Новосибирск-Главный“» (это позволило увеличить доступность транспорта в Дзержинском районе.

Маршрут №4 позволил улучшить транспортное обслуживание жителей на территории с/х «Левобережный» и организовать сообщение между ЖК «Ясный Берег» и площадью Карла Маркса. На 7-м троллейбусе пассажиры доезжают до нового автовокзала, который расположен на Гусинобродском шоссе от Станиславского жилмассива. До «Стрижей» едет общественный транспорт №5.

С 1 февраля будет продлен маршрут №8 до улицы Выборная и остановки «Ключ-Камышенское плато». Обслуживать его будут 28 троллейбусов. За год жители Новосибирска стали чаще ездить на троллейбусах.

Из-за новых троллейбусов в Новосибирске увеличилась нехватка водителей
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Троллейбус#Общественный транспорт#Маршруты
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