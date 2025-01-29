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Posted 29 января, 12:04

Published 29 января, 12:04

Modified 29 января, 12:06

Updated 29 января, 12:06

Заключенный

Лидер скинхедов осужден за призывы к терактам в военкоматах Новосибирска

29 января 2025, 12:04
Фото: Изображение Midjourney. Заключенный
Осужденный экс-глава субкультурного движения увеличил срок своего наказания экстремистскими призывами к другим заключенным. О подробностях сообщили в УФСБ по Новосибирской области.

Как установил суд, отбывающий наказание за распространение наркотических веществ в колонии строгого режима ИК-18, Евгений Бреславский, являвшийся некогда главой движения скинхедов, вел пропаганду среди других заключенных. Он публично демонстрировал татуировки с нацистской символикой и убеждал других после освобождения напасть на военкоматы и заложить взрывчатку на военных мемориалах, рассказала представитель УФСБ Ирина Зеброва.

Сегодня 2-й Восточный Окружной военный суд назначил осужденному наказание в виде 3 лет 8 месяцев. Отбывать наказание Бреславский будет в колонии строгого режима.

Ранее в Новосибирске вынесли приговор мигранту, который убил своего собутыльника.

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