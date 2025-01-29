Лидер скинхедов осужден за призывы к терактам в военкоматах Новосибирска

Posted 29 января, 12:04
Published 29 января, 12:04
Modified 29 января, 12:06
Updated 29 января, 12:06
Как установил суд, отбывающий наказание за распространение наркотических веществ в колонии строгого режима ИК-18, Евгений Бреславский, являвшийся некогда главой движения скинхедов, вел пропаганду среди других заключенных. Он публично демонстрировал татуировки с нацистской символикой и убеждал других после освобождения напасть на военкоматы и заложить взрывчатку на военных мемориалах, рассказала представитель УФСБ Ирина Зеброва.
Сегодня 2-й Восточный Окружной военный суд назначил осужденному наказание в виде 3 лет 8 месяцев. Отбывать наказание Бреславский будет в колонии строгого режима.
Ранее в Новосибирске вынесли приговор мигранту, который убил своего собутыльника.