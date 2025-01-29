Лидер скинхедов осужден за призывы к терактам в военкоматах Новосибирска

Как установил суд, отбывающий наказание за распространение наркотических веществ в колонии строгого режима ИК-18, Евгений Бреславский, являвшийся некогда главой движения скинхедов, вел пропаганду среди других заключенных. Он публично демонстрировал татуировки с нацистской символикой и убеждал других после освобождения напасть на военкоматы и заложить взрывчатку на военных мемориалах, рассказала представитель УФСБ Ирина Зеброва.