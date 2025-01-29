Мать актрисы из Новосибирска Алферовой отметила 103-летие — как она выглядит

Posted 29 января, 02:17
Published 29 января, 02:17
Modified 29 января, 02:19
Updated 29 января, 02:19
Свой День рождения отмечала Ксения Архиповна Алферова. Ей исполнилось 103 года. Коренные жители Новосибирска ее знают давно: она трудилась на оборонном заводе, получила профессию радистки, прошла войну и стала юристом.
Также Алферова родила дочек — Татьяну и Ирину. Последняя стала советской звездой, исполняя роли в известных фильмах, включая «С любимыми не расставайтесь» и «Д’Артаньян и три мушкетёра». Ее внучка, Ксения-младшая, отметила, что долголетие ее бабушки связано с почитанием родителей по Библии, а также добротой, щедростью, любовью и благодарностью.
Несмотря на преклонные годы, Ксения Алферова придерживается активного образа жизни. Она следит за своей внешностью, посещает концерты, собирает всю семью на праздники и многое другое. Ранее певец из Новосибирска Митя Фомин рассказал о плохих условиях жизни его 82-летней мамы.