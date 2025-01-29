Мать актрисы из Новосибирска Алферовой отметила 103-летие — как она выглядит

Также Алферова родила дочек — Татьяну и Ирину. Последняя стала советской звездой, исполняя роли в известных фильмах, включая «С любимыми не расставайтесь» и «Д’Артаньян и три мушкетёра». Ее внучка, Ксения-младшая, отметила, что долголетие ее бабушки связано с почитанием родителей по Библии, а также добротой, щедростью, любовью и благодарностью.