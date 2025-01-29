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Posted 29 января, 02:17

Published 29 января, 02:17

Modified 29 января, 02:19

Updated 29 января, 02:19

Матери звезды исполнилось 103 года

Мать актрисы из Новосибирска Алферовой отметила 103-летие — как она выглядит

29 января 2025, 02:17
Фото: Ксения Алферова/ВКонтакте. Матери звезды исполнилось 103 года

Мать известной новосибирской актрисы Алферовой отпраздновала 103-летие

Родительница новосибирской актрисы встретила свои 103-года, о чем поделилась ее внучка в социальных сетях.

Свой День рождения отмечала Ксения Архиповна Алферова. Ей исполнилось 103 года. Коренные жители Новосибирска ее знают давно: она трудилась на оборонном заводе, получила профессию радистки, прошла войну и стала юристом.

Также Алферова родила дочек — Татьяну и Ирину. Последняя стала советской звездой, исполняя роли в известных фильмах, включая «С любимыми не расставайтесь» и «Д’Артаньян и три мушкетёра». Ее внучка, Ксения-младшая, отметила, что долголетие ее бабушки связано с почитанием родителей по Библии, а также добротой, щедростью, любовью и благодарностью.

Несмотря на преклонные годы, Ксения Алферова придерживается активного образа жизни. Она следит за своей внешностью, посещает концерты, собирает всю семью на праздники и многое другое. Ранее певец из Новосибирска Митя Фомин рассказал о плохих условиях жизни его 82-летней мамы.

Фото: Ксения Алферова/ВКонтакте
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