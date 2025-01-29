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Posted 29 января, 17:18

Published 29 января, 17:18

Modified 29 января, 17:20

Updated 29 января, 17:20

Взятка, арест

Новосибирскому депутату Украинцеву продлили арест в четвертый раз

29 января 2025, 17:18
Фото: 1MI. Взятка, арест
Суд оставил экс-депутата Игоря Украинцева, обвиняемого в информационном рэкете и получении взяток, под стражей до марта. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Сибирь».

С момента задержания в мае 2024 года фигуранту дела продляют арест уже в четвертый раз. На этот раз его оставят в СИЗО до 29 марта.

По версии следствия, чиновник получил более 3 миллионов рублей в качестве взятки за активное лоббирование интересов застройщика. Второй стороной считают компанию «Стрижи» Игоря Белокобыльского. Однако когда одна из сторон нарушила свои договоренности, Украинцев попытался скомпрометировать застройщика в соцсетях и СМИ.

Дело Украинцева вошло в число самых громких задержаний 2024 года в Новосибирске. Ранее защита пыталась настоять на незаконности ареста, однако суд неоднократно отклонял апелляцию.

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