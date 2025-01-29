Новосибирскому депутату Украинцеву продлили арест в четвертый раз

Posted 29 января, 17:18
Published 29 января, 17:18
Modified 29 января, 17:20
Updated 29 января, 17:20
С момента задержания в мае 2024 года фигуранту дела продляют арест уже в четвертый раз. На этот раз его оставят в СИЗО до 29 марта.
По версии следствия, чиновник получил более 3 миллионов рублей в качестве взятки за активное лоббирование интересов застройщика. Второй стороной считают компанию «Стрижи» Игоря Белокобыльского. Однако когда одна из сторон нарушила свои договоренности, Украинцев попытался скомпрометировать застройщика в соцсетях и СМИ.
Дело Украинцева вошло в число самых громких задержаний 2024 года в Новосибирске. Ранее защита пыталась настоять на незаконности ареста, однако суд неоднократно отклонял апелляцию.