Режим повышенной готовности вводят на новосибирской станции метро «Спортивная»

Posted 29 января, 01:51
Published 29 января, 01:51
Modified 29 января, 01:53
Updated 29 января, 01:53
Речь идет о станции метро «Спортивная». Дело в том, что с бывшим подрядчиком «Спецтрансстрой», разорвали контракт. Чтобы не допустить случаев ЧС в зоне станции (угроза безопасности езды поездов и поломанного оборудования), там вводят режим повышенной готовности.
Контролировать это начнет департамент по чрезвычайным случаям, а также ЕДДС. Кроме того, дептрансу поручили подписать контракт с новой подрядной фирмой.
Отметим, что станцию начали строить в 2019 году и планировали открыть в 2022 году. Однако сроки сдвигали несколько раз. Теперь, в 2025 году, ее намерены открыть только в конце декабря.