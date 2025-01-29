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Posted 29 января, 01:51

Published 29 января, 01:51

Modified 29 января, 01:53

Updated 29 января, 01:53

Станция закрыта

Режим повышенной готовности вводят на новосибирской станции метро «Спортивная»

29 января 2025, 01:51
Фото: atas.info. Станция закрыта
В Новосибирске приняли решение о введении режима повышенной готовности на одной из станций метрополитена, о чем говорит проект постановления муниципалитета.

Речь идет о станции метро «Спортивная». Дело в том, что с бывшим подрядчиком «Спецтрансстрой», разорвали контракт. Чтобы не допустить случаев ЧС в зоне станции (угроза безопасности езды поездов и поломанного оборудования), там вводят режим повышенной готовности.

Контролировать это начнет департамент по чрезвычайным случаям, а также ЕДДС. Кроме того, дептрансу поручили подписать контракт с новой подрядной фирмой.

Отметим, что станцию начали строить в 2019 году и планировали открыть в 2022 году. Однако сроки сдвигали несколько раз. Теперь, в 2025 году, ее намерены открыть только в конце декабря.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Метро#Станция "Спортивная"#Режим#Режим повышенной готовности
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