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Posted 29 января, 01:33

Published 29 января, 01:33

Modified 29 января, 01:35

Updated 29 января, 01:35

Деньги можно забрать разом

Россиянам рассказали‚ как забрать всю сумму пенсионных накоплений

29 января 2025, 01:33
Фото: 1MI. Деньги можно забрать разом

Жителям Новосибирска напомнили, как забрать всю сумму пенсионных накоплений

Госдума уточнила, как можно забрать всю сумму накопленной пенсии.

Пожилые люди имеют возможность за раз получить свои пенсионные накопления. Для этого им нужно написать заявление через Госуслуги, Соцфонд или МФЦ.

Важно учитывать один момент: сумма на счету не должна превышать 412 тысяч рублей. Если указанный размер больше, то назначаются ежемесячные дополнительные выплаты к основной пенсии.

Если пенсионерам откажут выдавать деньги, то необходимо писать заявление туда, где сформированы ваши накопления. Отказать могут из-за отсутствия взносов по страховке, ошибки в документации и несоблюдения условий. Об этом проинформировал «РИА Новости» народный избранник Сергей Гаврилов.

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