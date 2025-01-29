Россиянам рассказали‚ как забрать всю сумму пенсионных накоплений

Если пенсионерам откажут выдавать деньги, то необходимо писать заявление туда, где сформированы ваши накопления. Отказать могут из-за отсутствия взносов по страховке, ошибки в документации и несоблюдения условий. Об этом проинформировал «РИА Новости» народный избранник Сергей Гаврилов.