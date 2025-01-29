Россиянам рассказали‚ как забрать всю сумму пенсионных накоплений

Posted 29 января, 01:33
Published 29 января, 01:33
Modified 29 января, 01:35
Updated 29 января, 01:35
Пожилые люди имеют возможность за раз получить свои пенсионные накопления. Для этого им нужно написать заявление через Госуслуги, Соцфонд или МФЦ.
Важно учитывать один момент: сумма на счету не должна превышать 412 тысяч рублей. Если указанный размер больше, то назначаются ежемесячные дополнительные выплаты к основной пенсии.
Если пенсионерам откажут выдавать деньги, то необходимо писать заявление туда, где сформированы ваши накопления. Отказать могут из-за отсутствия взносов по страховке, ошибки в документации и несоблюдения условий. Об этом проинформировал «РИА Новости» народный избранник Сергей Гаврилов.