Стали известны подробности смертельного ДТП на Советском шоссе в Новосибирске

Posted 29 января, 05:08
Published 29 января, 05:08
Modified 29 января, 05:10
Updated 29 января, 05:10
Все случилось на Советском шоссе. Водитель на Lada Granta направлялся в сторону поселка Краснообск. В один момент он врезался в грузовик с полуприцепом, который стоял припаркованным на обочине.
В дорожно-транспортном происшествии погиб водитель легковушки и его пассажир. Известен возраст скончавшегося автомобилиста: мужчине было 24 года. Возраст второго человека уточняется. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следователи.
Судя по кадрам очевидцев, водитель двигался на большой скорости, проехал на красный сигнал светофора, едва не врезался в ГАЗель и только после этого врезался в грузовик.
В этот же день пьяный водитель сбил двух школьниц на тротуаре. Мужчина потерял управление транспортным средством и съехал в пешеходную зону. Теперь девочки в больнице.