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Posted 29 января, 05:08

Published 29 января, 05:08

Modified 29 января, 05:10

Updated 29 января, 05:10

Погибли два человека

Стали известны подробности смертельного ДТП на Советском шоссе в Новосибирске

29 января 2025, 05:08
Фото: ГАИ. Погибли два человека
В Новосибирском районе произошло смертельное ДТП: подробности назвали в ГАИ.

Все случилось на Советском шоссе. Водитель на Lada Granta направлялся в сторону поселка Краснообск. В один момент он врезался в грузовик с полуприцепом, который стоял припаркованным на обочине.

В дорожно-транспортном происшествии погиб водитель легковушки и его пассажир. Известен возраст скончавшегося автомобилиста: мужчине было 24 года. Возраст второго человека уточняется. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следователи.

Судя по кадрам очевидцев, водитель двигался на большой скорости, проехал на красный сигнал светофора, едва не врезался в ГАЗель и только после этого врезался в грузовик.

Видео: АСТ-54.

В этот же день пьяный водитель сбил двух школьниц на тротуаре. Мужчина потерял управление транспортным средством и съехал в пешеходную зону. Теперь девочки в больнице.

Жесткое ДТП произошло на Советском шоссе в Новосибирске
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