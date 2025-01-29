Стало известно, как изменится плата за капремонт в Новосибирске

Posted 29 января, 16:53
Published 29 января, 16:53
Modified 29 января, 16:55
Updated 29 января, 16:55
Собираемость взносов на капремонт в России поднимут до 60%. Изменения затронут те дома, которые откладывают собранные средства на специальный счет.
Как объясняют авторы законопроекта, новые правила должны обеспечить своевременное проведение капремонта и повысить эффективность использования собранных взносов. В связи с изменениями, жителям Новосибирска стоит быть готовыми к увеличению платежей за капитальный ремонт.
Ранее в мэрии города прокомментировали, как будут решать проблему с износом трамвайных путей.