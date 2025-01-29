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Posted 29 января, 16:53

Published 29 января, 16:53

Modified 29 января, 16:55

Updated 29 января, 16:55

Ремонт дома

Стало известно, как изменится плата за капремонт в Новосибирске

29 января 2025, 16:53
Фото: 1MI. Ремонт дома

В Новосибирской области поднимут плату за капремонт

Госдума РФ приняла законопроект, обязывающий дома увеличить собираемость взносов на капитальный ремонт. Об этом сообщает РИА-Новости.

Собираемость взносов на капремонт в России поднимут до 60%. Изменения затронут те дома, которые откладывают собранные средства на специальный счет.

Как объясняют авторы законопроекта, новые правила должны обеспечить своевременное проведение капремонта и повысить эффективность использования собранных взносов. В связи с изменениями, жителям Новосибирска стоит быть готовыми к увеличению платежей за капитальный ремонт.

Ранее в мэрии города прокомментировали, как будут решать проблему с износом трамвайных путей.

Плачу и плачу: в Новосибирской области новые правила оплаты за отопление
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