Стало известно, насколько зависимы от маркетплейсов жители Новосибирска

Posted 29 января, 11:07
Published 29 января, 11:07
Modified 29 января, 11:09
Updated 29 января, 11:09
Согласно данным опроса, в среднем сибиряки тратят около 19% от своей заработной платы на покупки в интернете. 91% опрошенных предпочитают маркетплейсы или сайты с объявлениями. Реклама данных онлайн-сервисов стала источником информации для 64% респондентов.
27% опрошенных делают покупки на маркетплейсах несколько раз в неделю. 26% заявили, что совершают покупки исключительно по мере необходимости. 19% делают онлайн-заказы еженедельно.
Помимо покупки товаров, жители Новосибирска активно используют сервисы доставки питания — около 45% опрошенных, стриминговые сервисы — 10%.
Эксперты связывают успех маркетплейсов с их доступностью широкой аудитории, а также с высоким развитием алгоритмов индивидуальных рекомендаций на основе запросов каждого пользователя.
Ранее стало известно, как выглядит бронированный особняк за 110 миллионов, выставленный на продажу в Новосибирске.