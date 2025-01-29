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Posted 29 января, 11:07

Published 29 января, 11:07

Modified 29 января, 11:09

Updated 29 января, 11:09

Онлайн-шоппинг вытесняет обычные магазины

Стало известно, насколько зависимы от маркетплейсов жители Новосибирска

29 января 2025, 11:07
Фото: 1MI. Онлайн-шоппинг вытесняет обычные магазины

Жители Новосибирска тратят почти 20% своей зарплаты на онлайн-покупки

Почти 30% новосибирцев регулярно делают покупки на маркетплейсах каждую неделю. Результатами исследования поделились аналитики авито.

Согласно данным опроса, в среднем сибиряки тратят около 19% от своей заработной платы на покупки в интернете. 91% опрошенных предпочитают маркетплейсы или сайты с объявлениями. Реклама данных онлайн-сервисов стала источником информации для 64% респондентов.

27% опрошенных делают покупки на маркетплейсах несколько раз в неделю. 26% заявили, что совершают покупки исключительно по мере необходимости. 19% делают онлайн-заказы еженедельно.

Помимо покупки товаров, жители Новосибирска активно используют сервисы доставки питания — около 45% опрошенных, стриминговые сервисы — 10%.

Эксперты связывают успех маркетплейсов с их доступностью широкой аудитории, а также с высоким развитием алгоритмов индивидуальных рекомендаций на основе запросов каждого пользователя.

Ранее стало известно, как выглядит бронированный особняк за 110 миллионов, выставленный на продажу в Новосибирске.

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