Стало известно, насколько зависимы от маркетплейсов жители Новосибирска

Согласно данным опроса, в среднем сибиряки тратят около 19% от своей заработной платы на покупки в интернете. 91% опрошенных предпочитают маркетплейсы или сайты с объявлениями. Реклама данных онлайн-сервисов стала источником информации для 64% респондентов.