Трое жителей Новосибирска соревнуются в шоу «Титаны»

Posted 29 января, 07:56
Published 29 января, 07:56
Modified 29 января, 07:58
Updated 29 января, 07:58
Трое сибиряков решили испытать себя в шоу «Титаны» (16+). Среди участников космонавт Анна Кикина, чемпион по борьбе Роман Власов и гимнаст Иван Стретович. Все они будут соревноваться с другими участниками нового сезона. Каждый из них имеет все шансы на победу и главный приз — 10 млн рублей.
Для конечной цели им нужно пройти сложные испытания на выносливость. За каждого жителя Новосибирска болеют их близкие и земляки.
Ранее на телевидении оказался повар из Новосибирска, который пришел за победой в шоу «Молодые ножи». Он специализируется на русской и сибирской кухне.