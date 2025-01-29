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Posted 29 января, 07:56

Published 29 января, 07:56

Modified 29 января, 07:58

Updated 29 января, 07:58

Новосибирцы в шоу

Трое жителей Новосибирска соревнуются в шоу «Титаны»

29 января 2025, 07:56
Фото: 1MI. Новосибирцы в шоу
Спортсмены из Новосибирска соревнуются в спортивном шоу: называем их имена.

Трое сибиряков решили испытать себя в шоу «Титаны» (16+). Среди участников космонавт Анна Кикина, чемпион по борьбе Роман Власов и гимнаст Иван Стретович. Все они будут соревноваться с другими участниками нового сезона. Каждый из них имеет все шансы на победу и главный приз — 10 млн рублей.

Для конечной цели им нужно пройти сложные испытания на выносливость. За каждого жителя Новосибирска болеют их близкие и земляки.

Ранее на телевидении оказался повар из Новосибирска, который пришел за победой в шоу «Молодые ножи». Он специализируется на русской и сибирской кухне.

Стретович
Власов
Кикина
Стретович. Фото: ТНТ
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Шоу#Победа#Приз
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