Трое жителей Новосибирска соревнуются в шоу «Титаны»

Трое сибиряков решили испытать себя в шоу «Титаны» (16+). Среди участников космонавт Анна Кикина, чемпион по борьбе Роман Власов и гимнаст Иван Стретович. Все они будут соревноваться с другими участниками нового сезона. Каждый из них имеет все шансы на победу и главный приз — 10 млн рублей.