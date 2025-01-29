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Posted 29 января, 16:35

Published 29 января, 16:35

Modified 29 января, 16:38

Updated 29 января, 16:38

Завод

В атмосфере над Новосибирском зафиксировали превышение концентрации токсичных веществ

29 января 2025, 16:35
Фото: 1MI. Завод
Специалисты отмечают повышенный уровень фенола в воздухе в одном из районов Новосибирска. Об этом сообщили в региональном УГМС.

Повышенный уровень концентрации фенола фиксировали 27, 28 и 29 января в Калининском районе. Содержание химиката превысило ПДК в 1,3 раза. Выделению вещества способствуют промышленные предприятия и очистные сооружения.

Синоптики также предупреждают, что 30 января погодные условия будут только способствовать накоплению химикатов в атмосфере.

В больших дозах фенол может представлять опасность для здоровья. К наиболее распространенным симптомам отравления относят: кашель, головокружение, ожоги дыхательных путей, судороги.

Ранее в одной из больниц Новосибирской области обнаружили ряд серьезных нарушений санитарных норм.

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