В атмосфере над Новосибирском зафиксировали превышение концентрации токсичных веществ

Posted 29 января, 16:35
Published 29 января, 16:35
Modified 29 января, 16:38
Updated 29 января, 16:38
Повышенный уровень концентрации фенола фиксировали 27, 28 и 29 января в Калининском районе. Содержание химиката превысило ПДК в 1,3 раза. Выделению вещества способствуют промышленные предприятия и очистные сооружения.
Синоптики также предупреждают, что 30 января погодные условия будут только способствовать накоплению химикатов в атмосфере.
В больших дозах фенол может представлять опасность для здоровья. К наиболее распространенным симптомам отравления относят: кашель, головокружение, ожоги дыхательных путей, судороги.
Ранее в одной из больниц Новосибирской области обнаружили ряд серьезных нарушений санитарных норм.