В Госдуме начнут борьбу с инфоцыганами — тарологам могут запретить рекламу в России

Мужчины склонны доверять тарологам меньше, чем женщины: 76% опрошенных мужчин против рекламы и/или самих услуг, процент противников среди женщин составил 68%. Запрет поддерживают в основном опрошенные в возрасте от 35 до 44 лет — 76%. А также запрет больше поддерживают работающие граждане с доходом от 100 000 руб/мес.