В Госдуме начнут борьбу с инфоцыганами — тарологам могут запретить рекламу в России

Posted 29 января, 10:46
Published 29 января, 10:46
Modified 29 января, 10:48
Updated 29 января, 10:48
Законопроект о запрете рекламы магических практик внесен в Государственную Думу. Согласно данным опроса, инициативу поддерживают более 70% россиян. 18% опрошенных высказались за полный запрет деятельности таких «специалистов» по причине их противоречия религиозным убеждениям или убежденности в недобросовестности и мошенническом характере таких услуг. Против инициативы выступили 12% опрошенных.
Мужчины склонны доверять тарологам меньше, чем женщины: 76% опрошенных мужчин против рекламы и/или самих услуг, процент противников среди женщин составил 68%. Запрет поддерживают в основном опрошенные в возрасте от 35 до 44 лет — 76%. А также запрет больше поддерживают работающие граждане с доходом от 100 000 руб/мес.
При этом за запрет рекламы выступили 3 из 10 верящих в гадания. Они убеждены, что «настоящие специалисты — большая редкость», а рекламируют себя чаще обманщики.
Ранее жительница Новосибирска отдала почти 10 миллионов рублей гадалке из интернета в надежде на чудесное исцеление.