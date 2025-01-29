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Posted 29 января, 10:46

Published 29 января, 10:46

Modified 29 января, 10:48

Updated 29 января, 10:48

Россияне стали относится к тарологам более критично

В Госдуме начнут борьбу с инфоцыганами — тарологам могут запретить рекламу в России

29 января 2025, 10:46
Фото: 1MI. Россияне стали относится к тарологам более критично

Жители Новосибирска потребовали запретить тарологам рекламировать свои услуги

Россияне выступили против того, чтобы адепты «магического мышления» продолжали зарабатывать на доверчивых интернет-пользователях. Мнение россиян об услугах гадалок и тарологов узнали в опросе SuperJob.

Законопроект о запрете рекламы магических практик внесен в Государственную Думу. Согласно данным опроса, инициативу поддерживают более 70% россиян. 18% опрошенных высказались за полный запрет деятельности таких «специалистов» по причине их противоречия религиозным убеждениям или убежденности в недобросовестности и мошенническом характере таких услуг. Против инициативы выступили 12% опрошенных.

Мужчины склонны доверять тарологам меньше, чем женщины: 76% опрошенных мужчин против рекламы и/или самих услуг, процент противников среди женщин составил 68%. Запрет поддерживают в основном опрошенные в возрасте от 35 до 44 лет — 76%. А также запрет больше поддерживают работающие граждане с доходом от 100 000 руб/мес.

При этом за запрет рекламы выступили 3 из 10 верящих в гадания. Они убеждены, что «настоящие специалисты — большая редкость», а рекламируют себя чаще обманщики.

Ранее жительница Новосибирска отдала почти 10 миллионов рублей гадалке из интернета в надежде на чудесное исцеление.

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