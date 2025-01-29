В Новосибирске хотят разрешить детям работать на вредном производстве

Posted 29 января, 17:33
Published 29 января, 17:33
Modified 29 января, 17:35
Updated 29 января, 17:35
На встрече со студентами НГТУ Александр Шохин, глава Российского союза промышленников и предпринимателей, предложил пересмотреть возрастной порог для работы на химических и металлургических предприятиях.
По мнению Шохина, многие выпускники заканчивают получение технического образования до 18 лет, в связи с чем испытывают трудности при поиске работы непосредственно по специальности. Поэтому он предложил привести нормы, принятые 20 лет назад, в соответствие с «текущими условиями».
Ранее в Новосибирске наказали ответственного за взрыв на заводе, в результате которого травмы получили 4 работников.