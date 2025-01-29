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Posted 29 января, 17:33

Published 29 января, 17:33

Modified 29 января, 17:35

Updated 29 января, 17:35

Завод

В Новосибирске хотят разрешить детям работать на вредном производстве

29 января 2025, 17:33
Фото: Изображение Midjourney. Завод

В Новосибирске хотят снизить минимальный возраст для работы в опасных условиях

Глава союза промышленников заявил о необходимости пересмотреть существующие нормы допуска к работе на вредном производстве для студентов техникумов. По сообщению ТАСС.

На встрече со студентами НГТУ Александр Шохин, глава Российского союза промышленников и предпринимателей, предложил пересмотреть возрастной порог для работы на химических и металлургических предприятиях.

По мнению Шохина, многие выпускники заканчивают получение технического образования до 18 лет, в связи с чем испытывают трудности при поиске работы непосредственно по специальности. Поэтому он предложил привести нормы, принятые 20 лет назад, в соответствие с «текущими условиями».

Ранее в Новосибирске наказали ответственного за взрыв на заводе, в результате которого травмы получили 4 работников.

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