В Новосибирске хотят разрешить детям работать на вредном производстве

По мнению Шохина, многие выпускники заканчивают получение технического образования до 18 лет, в связи с чем испытывают трудности при поиске работы непосредственно по специальности. Поэтому он предложил привести нормы, принятые 20 лет назад, в соответствие с «текущими условиями».