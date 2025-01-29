В Новосибирске мигрант забил и расчленил собутыльника

Злоумышленника обвинили в убийстве, то есть умышленном причинении смерти человеку (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Суд признал его виновным. 34-летнему мигранту определили наказание — 10 лет колонии. Отбывать свой срок он будет в исправительном учреждении строгого режима. Также приговор вынесли сыну, который забил своего отца.