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Posted 29 января, 08:11

Published 29 января, 08:11

Modified 29 января, 08:13

Updated 29 января, 08:13

Мужчину осудили

В Новосибирске мигрант забил и расчленил собутыльника

29 января 2025, 08:11
Фото: 1MI. Мужчину осудили
В Новосибирске мигранта осудили за убийство мужчины, подробности озвучили в СКР.

Преступление было совершено в сентябре 2024 года. По версии следствия, мигрант из Узбекистана пил алкоголь в компании своего соотечественника. В один момент они поругались.

Иностранец схватился за табурет и ударил им собутыльника. Чтобы скрыть следы убийства, осужденный расчленил тело своей 44-летней жертвы и отнес останки к водоему Ленинского района. Преступление раскрыли.

Злоумышленника обвинили в убийстве, то есть умышленном причинении смерти человеку (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Суд признал его виновным. 34-летнему мигранту определили наказание — 10 лет колонии. Отбывать свой срок он будет в исправительном учреждении строгого режима. Также приговор вынесли сыну, который забил своего отца.

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