В Новосибирске мигрант забил и расчленил собутыльника

Posted 29 января, 08:11
Published 29 января, 08:11
Modified 29 января, 08:13
Updated 29 января, 08:13
Преступление было совершено в сентябре 2024 года. По версии следствия, мигрант из Узбекистана пил алкоголь в компании своего соотечественника. В один момент они поругались.
Иностранец схватился за табурет и ударил им собутыльника. Чтобы скрыть следы убийства, осужденный расчленил тело своей 44-летней жертвы и отнес останки к водоему Ленинского района. Преступление раскрыли.
Злоумышленника обвинили в убийстве, то есть умышленном причинении смерти человеку (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Суд признал его виновным. 34-летнему мигранту определили наказание — 10 лет колонии. Отбывать свой срок он будет в исправительном учреждении строгого режима. Также приговор вынесли сыну, который забил своего отца.