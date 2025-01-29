В Новосибирске на бывшего главу «СпецТрансСтроя» возбудили четыре дела

Posted 29 января, 06:21
Published 29 января, 06:21
Modified 29 января, 06:23
Updated 29 января, 06:23
Сергея Арапова арестовали в конце прошлого года. Его обвинили в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями во время исполнения госзаказа. Также под подозрением и его заместитель. По версии следствия, они могли похитить более 130 млн руб.
В январе текущего года стало известно, что в отношении Арапова возбуждено четыре дела по факту мошеннических действий. Речь в материалах дел идет о похищенных средств из бюджета.
По данным «Ъ-Сибирь», деньги предоставляли на корректировку проекта недостроенной станции метрополитена «Спортивная» и ремонт Октябрьского моста. В делах фигурирует сумма более чем 70 млн рублей.