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Posted 29 января, 06:21

Published 29 января, 06:21

Modified 29 января, 06:23

Updated 29 января, 06:23

Арапов арестован

В Новосибирске на бывшего главу «СпецТрансСтроя» возбудили четыре дела

29 января 2025, 06:21
Фото: 1MI. Арапов арестован
Четыре дела было возбуждено на экс-главу «СпецТрансСтроя», что следует из материалов УФСБ.

Сергея Арапова арестовали в конце прошлого года. Его обвинили в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями во время исполнения госзаказа. Также под подозрением и его заместитель. По версии следствия, они могли похитить более 130 млн руб.

В январе текущего года стало известно, что в отношении Арапова возбуждено четыре дела по факту мошеннических действий. Речь в материалах дел идет о похищенных средств из бюджета.

По данным «Ъ-Сибирь», деньги предоставляли на корректировку проекта недостроенной станции метрополитена «Спортивная» и ремонт Октябрьского моста. В делах фигурирует сумма более чем 70 млн рублей.

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