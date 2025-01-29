В Новосибирске оператора связи МТС оштрафовали: подробности разбирательств

Posted 29 января, 06:58
Published 29 января, 06:58
Modified 29 января, 07:00
Updated 29 января, 07:00
Оператора сотовой связи привлекли к ответственности. Компания не предоставила информацию в установленные законом сроки. Запрос отправлял следователь. Данные были необходимы для работы.
Весомых причин для игнорирования у юрлица, по мнению прокуратуры, не было. В отношении сотового оператора возбудили дело об административном правонарушении. Компанию признали виновной и оштрафовали на 50 тыс. рублей.
Как стало известно редакции, речь идет о компании МТС. Недавно по России у них был сбой со связью: абоненты не могли пользоваться интернетом и звонить. Больше всего жалоб поступало из Иркутской области. На перебои жаловались и жители Новосибирской области. О причинах произошедшего в МТС оперативно сообщить не смогли.
Редакция направила в МТС еще один запрос, в ответ на который, вероятно, компания сообщит о причинах предоставления данных следователю.