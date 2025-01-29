atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 29 января, 06:58

Published 29 января, 06:58

Modified 29 января, 07:00

Updated 29 января, 07:00

Штраф не смогли избежать в компании

В Новосибирске оператора связи МТС оштрафовали: подробности разбирательств

29 января 2025, 06:58
Фото: 1MI. Штраф не смогли избежать в компании

В Новосибирске оператора связи МТС наказали за игнорирование следователя

МТС наказали за непредоставление информации следствию, подробности сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Оператора сотовой связи привлекли к ответственности. Компания не предоставила информацию в установленные законом сроки. Запрос отправлял следователь. Данные были необходимы для работы.

Весомых причин для игнорирования у юрлица, по мнению прокуратуры, не было. В отношении сотового оператора возбудили дело об административном правонарушении. Компанию признали виновной и оштрафовали на 50 тыс. рублей.

Как стало известно редакции, речь идет о компании МТС. Недавно по России у них был сбой со связью: абоненты не могли пользоваться интернетом и звонить. Больше всего жалоб поступало из Иркутской области. На перебои жаловались и жители Новосибирской области. О причинах произошедшего в МТС оперативно сообщить не смогли.

Под Новосибирском заметили дрон: к чему стоит готовиться жителям
Узнать подробнее

Редакция направила в МТС еще один запрос, в ответ на который, вероятно, компания сообщит о причинах предоставления данных следователю.

Читайте также:
Авиакомпания S7 снова прокололась и получила штраф за оголодавших пассажировОбошлись штрафом— как наказали СГК в Новосибирске за срыв отопительного сезонаВ Новосибирске мигранта оштрафовали за неповиновение полиции
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Штраф#Дело#Следствие#Административное дело#Оператор
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика