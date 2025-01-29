В Новосибирске оператора связи МТС оштрафовали: подробности разбирательств

Как стало известно редакции, речь идет о компании МТС. Недавно по России у них был сбой со связью: абоненты не могли пользоваться интернетом и звонить. Больше всего жалоб поступало из Иркутской области. На перебои жаловались и жители Новосибирской области. О причинах произошедшего в МТС оперативно сообщить не смогли.