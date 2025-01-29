В Новосибирске почти 400 домов остались без отопления

Аналогичная ситуация и на теплосети по улице Зорге, где работы завершат до 00:00. В контуре 73 объекта, включая 51 дом. На теплосети улицы Богаткова, Кошурникова и Стофато ремонт будет проводиться до 3:00 следующего дня. Тепла нет в 96 объектах, включая 57 жилых. Также новосибирцам сделают перерасчет за отопление.