В Новосибирске почти 400 домов остались без отопления

Posted 29 января, 07:09
Published 29 января, 07:09
Modified 29 января, 07:11
Updated 29 января, 07:11
Днем 29 января отопление отключили в 386 домах. Это было планово. Судя по карте отключений, тепла нет в разных районах, включая Ленинский, Кировский, Октябрьский и Центральный.
Как уточнили в СГК, сегодня проводятся разные работы после проверки теплосетей. Так, на линии теплотрассы на Немировича-Данченко, ремонт продлится до 2:00 30 января. Под отключения попали 53 здания и 11 жилых домов.
Аналогичная ситуация и на теплосети по улице Зорге, где работы завершат до 00:00. В контуре 73 объекта, включая 51 дом. На теплосети улицы Богаткова, Кошурникова и Стофато ремонт будет проводиться до 3:00 следующего дня. Тепла нет в 96 объектах, включая 57 жилых. Также новосибирцам сделают перерасчет за отопление.