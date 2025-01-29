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Posted 29 января, 07:09

Published 29 января, 07:09

Modified 29 января, 07:11

Updated 29 января, 07:11

Отопления нет

В Новосибирске почти 400 домов остались без отопления

29 января 2025, 07:09
Фото: 1MI. Отопления нет
В Новосибирске без отопления сидят жители более 300 домов, о чем свидетельствует карта отключений.

Днем 29 января отопление отключили в 386 домах. Это было планово. Судя по карте отключений, тепла нет в разных районах, включая Ленинский, Кировский, Октябрьский и Центральный.

Фото: map.novo-sibirsk.ru

Как уточнили в СГК, сегодня проводятся разные работы после проверки теплосетей. Так, на линии теплотрассы на Немировича-Данченко, ремонт продлится до 2:00 30 января. Под отключения попали 53 здания и 11 жилых домов.

Аналогичная ситуация и на теплосети по улице Зорге, где работы завершат до 00:00. В контуре 73 объекта, включая 51 дом. На теплосети улицы Богаткова, Кошурникова и Стофато ремонт будет проводиться до 3:00 следующего дня. Тепла нет в 96 объектах, включая 57 жилых. Также новосибирцам сделают перерасчет за отопление.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Ремонт#Отопление#Отключение#Теплосети#Теплоснабжение
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