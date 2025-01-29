atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 29 января, 04:59

Published 29 января, 04:59

Modified 29 января, 05:01

Updated 29 января, 05:01

Девочки пострадали

В Новосибирске пьяный водитель сбил двух школьниц на тротуаре

29 января 2025, 04:59
Фото: 1MI. Девочки пострадали
В Новосибирске водитель наехал на двух школьниц, идущих по тротуару, о чем сообщили в ГАИ.

ДТП случилось в Кировском районе на улице Вертковская. Водитель управлял автомобилем Mercedes. В один момент он потерял управление и съехал на тротуар, где сбил двух пешеходов — 15-летних девочек.

Подростки доставлены в больницу, характер и тяжесть травм не уточняется. Автомобилист имел признаки опьянения, но проходить медосвидетельствование отказался.

По факту ДТП возбуждено административное дело по статье 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего). Проводится проверка.

Фото: ГАИ

В этот же день случилось жесткое ДТП на Советском шоссе. Водитель пролетел на большой скорости на красный свет и врезался в тягач с прицепом. Есть пострадавшие.

В Новосибирске виновник смертельного ДТП на Мясникова избежал колонии
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирске женщину сбил грузовой поездРежим повышенной готовности вводят на новосибирской станции метро «Спортивная»Жителям Новосибирска запретили пользоваться лифтами
#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Пострадавшие
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика