В Новосибирске пьяный водитель сбил двух школьниц на тротуаре

Posted 29 января, 04:59
Published 29 января, 04:59
Modified 29 января, 05:01
Updated 29 января, 05:01
ДТП случилось в Кировском районе на улице Вертковская. Водитель управлял автомобилем Mercedes. В один момент он потерял управление и съехал на тротуар, где сбил двух пешеходов — 15-летних девочек.
Подростки доставлены в больницу, характер и тяжесть травм не уточняется. Автомобилист имел признаки опьянения, но проходить медосвидетельствование отказался.
По факту ДТП возбуждено административное дело по статье 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего). Проводится проверка.
В этот же день случилось жесткое ДТП на Советском шоссе. Водитель пролетел на большой скорости на красный свет и врезался в тягач с прицепом. Есть пострадавшие.