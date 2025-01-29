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Posted 29 января, 07:54

Published 29 января, 07:54

Modified 29 января, 07:56

Updated 29 января, 07:56

Иск в суде

В Новосибирске с резидента технопарка требуют 137 млн рублей

29 января 2025, 07:54
Фото: 1MI. Иск в суде
В Новосибирске с резидента технологического парка требуют 137 млн руб., о чем говорят данные из картотеки Арбитражного суда.

Требования в суде выдвинула страховая компания. Подан иск на 137 млн руб. Ответчиком является ООО «Микропроцессорные технологии». Предприятие работает уже больше 15 лет. Компания, в числе прочего, выпускает устройства релейной защиты, управления, а также диагностики.

Первое заседание по делу состоится уже в начале февраля. Третьей стороной, которую привлекут к разбирательству, выступает глиноземный комбинат.

Ранее мы рассказывали, как жителю Новосибирска в салоне продали клиенту угнанный в другой стране автомобиль. Сейчас компания должна возместить ущерб.

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