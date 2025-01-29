В Новосибирске с резидента технопарка требуют 137 млн рублей

Требования в суде выдвинула страховая компания. Подан иск на 137 млн руб. Ответчиком является ООО «Микропроцессорные технологии». Предприятие работает уже больше 15 лет. Компания, в числе прочего, выпускает устройства релейной защиты, управления, а также диагностики.