В Новосибирске с резидента технопарка требуют 137 млн рублей

Posted 29 января, 07:54
Published 29 января, 07:54
Modified 29 января, 07:56
Updated 29 января, 07:56
Требования в суде выдвинула страховая компания. Подан иск на 137 млн руб. Ответчиком является ООО «Микропроцессорные технологии». Предприятие работает уже больше 15 лет. Компания, в числе прочего, выпускает устройства релейной защиты, управления, а также диагностики.
Первое заседание по делу состоится уже в начале февраля. Третьей стороной, которую привлекут к разбирательству, выступает глиноземный комбинат.
Ранее мы рассказывали, как жителю Новосибирска в салоне продали клиенту угнанный в другой стране автомобиль. Сейчас компания должна возместить ущерб.