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Posted 29 января, 03:15

Published 29 января, 03:15

Modified 29 января, 03:17

Updated 29 января, 03:17

Водителя осудили

В Новосибирске виновник смертельного ДТП на Мясникова избежал колонии

29 января 2025, 03:15
Фото: 1MI. Водителя осудили
В Новосибирске суд огласил приговор для виновника ДТП с погибшим, о чем информировал судебный департамент.

Трагедия произошла в 2023 году. По улице Мясникова ехал водитель на автомобиле Mercedes-Benz. В один момент он врезался в машину Toyota Succeed.

Второе транспортное средство отбросило на тротуар, по которому шел человек. Пешехода сбили: он получил тяжелые травмы. Водитель «Тайоты» погиб на месте.

Автомобилиста на Mercedes признали виновным в смертельном ДТП. Ему назначили 1 год и 10 месяцев обязательных работ. Из его зарплаты будут удерживать 10%. Кроме того, мужчину лишили водительских прав на 2 года и шесть месяцев.

Напомним, что по действующему законодательству по ч.3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения водителем, повлекшее смерть человека по неосторожности), виновнику грозило максимально пять лет колонии. Суд же решил смягчить наказание. Недавно в Новосибирске женщину сбил грузовой поезд.

Фото: АСТ-54
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