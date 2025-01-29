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Posted 29 января, 10:32

Published 29 января, 10:32

Modified 29 января, 10:34

Updated 29 января, 10:34

Мигранты уехали домой

В Новосибирске задержали толпу нелегальных мигрантов у мечети

29 января 2025, 10:32
Фото: 1MI. Мигранты уехали домой
Нелегальных мигрантов снова задержали в Новосибирске во время рейда, о чем сообщили в МВД.

Рейд проходил на территории Новосибирска, в Кировском районе. Правоохранители проверили документы у более чем 1000 иностранцев. Из них 16 человек — нарушили закон пребывания в стране.

Все они были задержаны возле мечети. Суд решил выдворить мигрантов из страны. Теперь они депортированы на свою родину. В Россию им запрещен въезд минимум на пять лет.

Также стало известно, что в Новосибирской области работают больше всего врачей-мигрантов. В регионе трудятся более 400 медиков из иностранных государств. Зачастую они работают со своими соотечественниками — им проще найти общий язык.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Мигранты#Рейд#Мигрант#Депортация
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