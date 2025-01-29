В Новосибирске задержали толпу нелегальных мигрантов у мечети

Posted 29 января, 10:32
Published 29 января, 10:32
Modified 29 января, 10:34
Updated 29 января, 10:34
Рейд проходил на территории Новосибирска, в Кировском районе. Правоохранители проверили документы у более чем 1000 иностранцев. Из них 16 человек — нарушили закон пребывания в стране.
Все они были задержаны возле мечети. Суд решил выдворить мигрантов из страны. Теперь они депортированы на свою родину. В Россию им запрещен въезд минимум на пять лет.
Также стало известно, что в Новосибирской области работают больше всего врачей-мигрантов. В регионе трудятся более 400 медиков из иностранных государств. Зачастую они работают со своими соотечественниками — им проще найти общий язык.