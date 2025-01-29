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Posted 29 января, 13:05

Published 29 января, 13:05

Modified 29 января, 13:07

Updated 29 января, 13:07

Больничная палата

В Новосибирской больнице обнаружили нарушения санитарных норм

29 января 2025, 13:05
Фото: 1MI. Больничная палата
Медучреждение в Новосибирской области обязали устранить обнаруженные нарушения требований санитарии. Об этом сообщает канал судов общей юрисдикции по НСО.

Нарушения санитарных требований, которые потенциально могли привести к вспышке инфекций, обнаружили при проверке Здвинской центральной районной больницы. Суд постановил устранить нарушения до конца 2026 года.

В предписаниях к ГБУЗ НСО «Здвинская ЦРБ» обозначили следующие положения: в учреждении необходимо установить вентиляцию в столовых, обновить отделку и отремонтировать пол, провести воду в кабинеты.

Как сообщается, госучреждение полностью признало требования, однако представитель больницы не явился в суд.

Ранее стало известно, что в Новосибирске начнет работу первый государственный центр ЭКО.

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