В Новосибирской больнице обнаружили нарушения санитарных норм

Posted 29 января, 13:05
Published 29 января, 13:05
Modified 29 января, 13:07
Updated 29 января, 13:07
Нарушения санитарных требований, которые потенциально могли привести к вспышке инфекций, обнаружили при проверке Здвинской центральной районной больницы. Суд постановил устранить нарушения до конца 2026 года.
В предписаниях к ГБУЗ НСО «Здвинская ЦРБ» обозначили следующие положения: в учреждении необходимо установить вентиляцию в столовых, обновить отделку и отремонтировать пол, провести воду в кабинеты.
Как сообщается, госучреждение полностью признало требования, однако представитель больницы не явился в суд.
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