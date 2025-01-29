В Новосибирской области осужден забивший отца сын

Posted 29 января, 04:55
Published 29 января, 04:55
Modified 29 января, 04:57
Updated 29 января, 04:57
Все произошло весной 2024 года в селе Скала Колыванского района. 23-летний сын и отец были на кухне. Они внезапно поссорились. Тогда осужденный начал бить родителя по лицу.
Травмы были тяжелые и мужчину доставили в больницу. Там он скончался через сутки. Сына обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека по неосторожности.
По этому преступлению его признали виновным. Жителя Новосибирской области отправили в колонию на семь лет. Недавно невестка набросилась на свою свекровь. Пенсионерка погибла, а женщину будут судить за убийство.