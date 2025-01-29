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Posted 29 января, 04:55

Published 29 января, 04:55

Modified 29 января, 04:57

Updated 29 января, 04:57

Отец скончался

В Новосибирской области осужден забивший отца сын

29 января 2025, 04:55
Фото: 1MI. Отец скончался
В Новосибирской области огласили приговор мужчине за гибель отца, о чем проинформировали в прокуратуре и СКР.

Все произошло весной 2024 года в селе Скала Колыванского района. 23-летний сын и отец были на кухне. Они внезапно поссорились. Тогда осужденный начал бить родителя по лицу.

Травмы были тяжелые и мужчину доставили в больницу. Там он скончался через сутки. Сына обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека по неосторожности.

По этому преступлению его признали виновным. Жителя Новосибирской области отправили в колонию на семь лет. Недавно невестка набросилась на свою свекровь. Пенсионерка погибла, а женщину будут судить за убийство.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Суд#Уголовное дело#Приговор#Колыванский район
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