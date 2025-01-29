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Posted 29 января, 05:30

Published 29 января, 05:30

Modified 29 января, 05:32

Updated 29 января, 05:32

Мигранты трудятся в больницах

В Новосибирской области работают больше всего врачей-мигрантов

29 января 2025, 05:30
Фото: Изображение Midjourney. Мигранты трудятся в больницах
Новосибирская область попала в лидеры по числу работников-мигрантов в медицинской сфере, о чем информировали в Госдуме.

В 68 регионах России работают 4618 мигрантов-медиков. Среди них, 400 специалистов трудятся в Новосибирской области. Это делает ее лидером по числу работающих иностранцев в данной сфере. Первое место занимает Московская область.

Большинство сотрудников медицинской отрасли приезжают из стран Таджикистана, Узбекистана и Казахстана. Как пишет BFM-Новосибирск, некоторые врачи нуждаются в дополнительном обучении, так как уровень подготовки у каждого иностранца разный. Иногда учреждения устраивают мигрантов для работы с выходцами из стран ближнего зарубежья.

Примечательно, что для медиков из таких стран действует упрощенная система подтверждения квалификации. Приступать к лечению пациентов иностранцы могут быстро, так как дипломы об образовании из некоторых стран СНГ признаются в РФ. Недавно мы рассказали, что подростка избили под Новосибирском.

В Новосибирске частным клиникам запретят принимать мигрантов
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#Эмилия Губарева#Медицина#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Мигранты#Врачи#Работа#Медики
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