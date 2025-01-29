В Новосибирской области работают больше всего врачей-мигрантов

Posted 29 января, 05:30
Published 29 января, 05:30
Modified 29 января, 05:32
Updated 29 января, 05:32
В 68 регионах России работают 4618 мигрантов-медиков. Среди них, 400 специалистов трудятся в Новосибирской области. Это делает ее лидером по числу работающих иностранцев в данной сфере. Первое место занимает Московская область.
Большинство сотрудников медицинской отрасли приезжают из стран Таджикистана, Узбекистана и Казахстана. Как пишет BFM-Новосибирск, некоторые врачи нуждаются в дополнительном обучении, так как уровень подготовки у каждого иностранца разный. Иногда учреждения устраивают мигрантов для работы с выходцами из стран ближнего зарубежья.
Примечательно, что для медиков из таких стран действует упрощенная система подтверждения квалификации. Приступать к лечению пациентов иностранцы могут быстро, так как дипломы об образовании из некоторых стран СНГ признаются в РФ. Недавно мы рассказали, что подростка избили под Новосибирском.