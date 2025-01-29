В Новосибирской области работают больше всего врачей-мигрантов

Примечательно, что для медиков из таких стран действует упрощенная система подтверждения квалификации. Приступать к лечению пациентов иностранцы могут быстро, так как дипломы об образовании из некоторых стран СНГ признаются в РФ. Недавно мы рассказали, что подростка избили под Новосибирском.