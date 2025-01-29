В Центральном районе Новосибирска в ДТП пострадал 7-летний ребенок

Posted 29 января, 19:37
Published 29 января, 19:37
Modified 29 января, 19:39
Updated 29 января, 19:39
Сообщается, что 53-летний водитель «Хавейл Джолион» нарушил ПДД, не остановившись на красный сигнал светофора, что стало причиной трагедии.
На улице Крылова женщина с сыном переходили дорогу в установленном месте на разрешающий сигнал для пешеходов, когда кроссовер наехал на них. В ДТП мальчик получил травмы и был доставлен в больницу.
В тот же день по вине пьяного водителя пострадали две школьницы — сообщается, что девочки были немедленно доставлены в больницу с травмами.
Ранее стали известны детали смертельного ДТП на Советском шоссе в Новосибирске.