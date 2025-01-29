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Posted 29 января, 19:37

Published 29 января, 19:37

Modified 29 января, 19:39

Updated 29 января, 19:39

Ребенка сбили

В Центральном районе Новосибирска в ДТП пострадал 7-летний ребенок

29 января 2025, 19:37
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Ребенка сбили
29 января в вечернее время в Центральном районе Новосибирска автомобиль наехал на двух пешеходов — мать и 7-летнего ребенка. Инцидент прокомментировали в Госавтоинспекции Новосибирской области.

Сообщается, что 53-летний водитель «Хавейл Джолион» нарушил ПДД, не остановившись на красный сигнал светофора, что стало причиной трагедии.

На улице Крылова женщина с сыном переходили дорогу в установленном месте на разрешающий сигнал для пешеходов, когда кроссовер наехал на них. В ДТП мальчик получил травмы и был доставлен в больницу.

В тот же день по вине пьяного водителя пострадали две школьницы — сообщается, что девочки были немедленно доставлены в больницу с травмами.

Ранее стали известны детали смертельного ДТП на Советском шоссе в Новосибирске.

Смертельное ДТП в Новосибирской области: что известно о пострадавших
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#София Самарина#Общество#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#ДТП#Россия
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