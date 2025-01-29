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Posted 29 января, 04:07

Published 29 января, 04:07

Modified 29 января, 04:09

Updated 29 января, 04:09

Очевидцы сообщают о пострадавших

Жесткое ДТП произошло на Советском шоссе в Новосибирске

29 января 2025, 04:07
Фото: 1MI. Очевидцы сообщают о пострадавших
В Новосибирске случилось серьезное ДТП на Советском шоссе: очевидцы делятся подробностями.

ДТП было недалеко от поселка Элитный. По шоссе ехал водитель Lada Granta. На огромной скорости, игнорируя красный сигнал светофора, он проехал перекресток и врезался в припаркованный тягач. Также он едва не столкнулся с ГАЗелью, из-за чего его и занесло на обочину во время избежания столкновения.

По неофициальной информации от очевидцев, на дороге лежали двое человек, которые не подавали признаков жизни. В ГАИ происшествие оперативно не прокомментировали. На месте работают оперативные службы. Подробности выясняются.

Видео: АСТ-54.

Ранее виновник смертельного ДТП избежал колонии. Ему грозило пять лет лишение свободы из-за гибели другого автомобилиста по неосторожности.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Видео#Новосибирск#ДТП
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