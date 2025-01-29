Жесткое ДТП произошло на Советском шоссе в Новосибирске

Posted 29 января, 04:07
Published 29 января, 04:07
Modified 29 января, 04:09
Updated 29 января, 04:09
ДТП было недалеко от поселка Элитный. По шоссе ехал водитель Lada Granta. На огромной скорости, игнорируя красный сигнал светофора, он проехал перекресток и врезался в припаркованный тягач. Также он едва не столкнулся с ГАЗелью, из-за чего его и занесло на обочину во время избежания столкновения.
По неофициальной информации от очевидцев, на дороге лежали двое человек, которые не подавали признаков жизни. В ГАИ происшествие оперативно не прокомментировали. На месте работают оперативные службы. Подробности выясняются.
Ранее виновник смертельного ДТП избежал колонии. Ему грозило пять лет лишение свободы из-за гибели другого автомобилиста по неосторожности.