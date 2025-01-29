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Posted 29 января, 11:59

Published 29 января, 11:59

Modified 29 января, 12:01

Updated 29 января, 12:01

Телефонные мошенники

Жители Новосибирска начали терять свои аккаунты в мессенджерах — что происходит

29 января 2025, 11:59
Фото: Изображение Midjourney. Телефонные мошенники

Жители Новосибирска столкнулись с массовой кибератакой на мессенджеры

За последние дни новосибирцы столкнулись с массовым взломом аккаунтов WhatsApp*. Мошенники вымогают деньги и рассылают спам-сообщения. Что делать в такой ситуации, рассказали в НГС.

Жители Новосибирской области и других регионов столкнулись с тем, что с их аккаунта WhatsApp* начали рассылать спам-сообщения.

Злоумышленники пишут контактам пользователя с просьбой занять в долг несколько тысяч. При этом пострадавшие заявляют, что не давали никому доступа к своему телефону, не переходили по сомнительным ссылкам.

Эксперты объяснили, что завладеть аккаунтом мошенники могут в том случае, если пользователь отсканирует QR-код и зайдет в мессенджер через компьютер. Наиболее безопасным является использование мобильного приложения WhatsApp*. В случае, если все же потребовалось воспользоваться веб-версией, не забывайте закрыть ее. Если вы столкнулись со взломом, специалисты рекомендуют завершить все сессии и войти в аккаунт.

*WhatsApp принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ.

Ранее жители Новосибирска начали получать письма от банков о «взносах на СВО».

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#София Самарина#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Мошенники
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