Жители Новосибирска начали терять свои аккаунты в мессенджерах — что происходит

Posted 29 января, 11:59
Published 29 января, 11:59
Modified 29 января, 12:01
Updated 29 января, 12:01
Жители Новосибирской области и других регионов столкнулись с тем, что с их аккаунта WhatsApp* начали рассылать спам-сообщения.
Злоумышленники пишут контактам пользователя с просьбой занять в долг несколько тысяч. При этом пострадавшие заявляют, что не давали никому доступа к своему телефону, не переходили по сомнительным ссылкам.
Эксперты объяснили, что завладеть аккаунтом мошенники могут в том случае, если пользователь отсканирует QR-код и зайдет в мессенджер через компьютер. Наиболее безопасным является использование мобильного приложения WhatsApp*. В случае, если все же потребовалось воспользоваться веб-версией, не забывайте закрыть ее. Если вы столкнулись со взломом, специалисты рекомендуют завершить все сессии и войти в аккаунт.
*WhatsApp принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ.
Ранее жители Новосибирска начали получать письма от банков о «взносах на СВО».