Жители Новосибирска начали терять свои аккаунты в мессенджерах — что происходит

Эксперты объяснили, что завладеть аккаунтом мошенники могут в том случае, если пользователь отсканирует QR-код и зайдет в мессенджер через компьютер. Наиболее безопасным является использование мобильного приложения WhatsApp*. В случае, если все же потребовалось воспользоваться веб-версией, не забывайте закрыть ее. Если вы столкнулись со взломом, специалисты рекомендуют завершить все сессии и войти в аккаунт.