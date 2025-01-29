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Posted 29 января, 13:09

Published 29 января, 13:09

Modified 29 января, 14:32

Updated 29 января, 14:32

Деньги

Жители Новосибирска смогут получить деньги за знак ГТО — рассказываем как

29 января 2025, 13:09
Фото: 1MI. Деньги

Жители Новосибирска смогут получить налоговый вычет за знак ГТО

С 2025 года за выполнение нормативов ГТО сибиряки смогут получить приятный бонус. О том, как это сделать, рассказали в правительстве НСО.

Для того, чтобы получить налоговые льготы, необходима регистрация на «Госуслугах». После прохождения испытаний ГТО результаты автоматически направят в налоговую. О таком несложном алгоритме действий рассказали в правительстве. Однако рассчитывать на денежный бонус можно только в случае достижения результатов на золотой знак.

Вычет можно получить за год, в который были сданы спортивные нормативы. Если ранее человек уже получал золотой знак, свой уровень необходимо подтвердить. Итоговая сумма налогового вычета составит 18 тысяч рублей. Уточняется также, что для допуска к сдаче нормативов необходимо получить допуск по состоянию здоровья и пройти диспансеризацию.

Ранее в Новосибирске подсчитали, насколько выгодна регистрация на самозанятость.

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