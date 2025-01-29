Жители Новосибирска смогут получить деньги за знак ГТО — рассказываем как

Вычет можно получить за год, в который были сданы спортивные нормативы. Если ранее человек уже получал золотой знак, свой уровень необходимо подтвердить. Итоговая сумма налогового вычета составит 18 тысяч рублей. Уточняется также, что для допуска к сдаче нормативов необходимо получить допуск по состоянию здоровья и пройти диспансеризацию.