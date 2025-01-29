Жители Новосибирска смогут получить деньги за знак ГТО — рассказываем как

Posted 29 января, 13:09
Published 29 января, 13:09
Modified 29 января, 14:32
Updated 29 января, 14:32
Для того, чтобы получить налоговые льготы, необходима регистрация на «Госуслугах». После прохождения испытаний ГТО результаты автоматически направят в налоговую. О таком несложном алгоритме действий рассказали в правительстве. Однако рассчитывать на денежный бонус можно только в случае достижения результатов на золотой знак.
Вычет можно получить за год, в который были сданы спортивные нормативы. Если ранее человек уже получал золотой знак, свой уровень необходимо подтвердить. Итоговая сумма налогового вычета составит 18 тысяч рублей. Уточняется также, что для допуска к сдаче нормативов необходимо получить допуск по состоянию здоровья и пройти диспансеризацию.
Ранее в Новосибирске подсчитали, насколько выгодна регистрация на самозанятость.