Эксперты Авито Работы дали советы соискателям из Новосибирска

Posted 30 января, 10:55
Published 30 января, 10:55
Modified 30 января, 10:57
Updated 30 января, 10:57
По данным исследований Авито Работы, 71% россиян, ищущих работу через интернет, используют специализированные платформы. Эксперты Авито Работы рассказали, как соискателям применять фильтры, оформлять резюме и взаимодействовать с работодателями для быстрого трудоустройства.
В первую очередь, определитесь с тем, какой именно формат вас устраивает и правильно отфильтруйте вакансии, такое позволяют любые платформы по поиску работы:
Слишком строгие настройки могут сократить количество подходящих вакансий. Если результатов мало, попробуйте убрать 1–2 фильтра или расширить географию поиск
Резюме — это «визитная карточка» соискателя. HR-специалисты советуют заполнять все разделы:
Особое внимание уделите разделу «О себе». Здесь стоит кратко описать сильные стороны: «Готов к ненормированному графику», «Имею опыт управления командой из 10 человек».
Фотография увеличивает просмотры резюме на 40%. Выберите нейтральное изображение в деловом стиле — без яркого макияжа, шляп или посторонних фонов.
После настройки резюме переходите к активным действиям. Минимальная норма — 10 откликов в день. Даже если вакансия кажется неидеальной, напишите работодателю: иногда в процессе диалога выясняется, что требования гибкие.
Если резюме ещё не готово, можно отправить краткую заявку с указанием опыта и навыков. Например: «Работал администратором 2 года. Ищу позицию в сфере гостеприимства».
Важно: 70% работодателей просматривают отклики в первые 48 часов. Старайтесь отвечать на новые вакансии оперативно.
Суммируем советы: