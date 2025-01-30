atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 30 января, 10:55

Published 30 января, 10:55

Modified 30 января, 10:57

Updated 30 января, 10:57

Соискатели зачастую выбирают неверную модель коммуникации с работодателями

Эксперты Авито Работы дали советы соискателям из Новосибирска

30 января 2025, 10:55
Фото: 1MI. Соискатели зачастую выбирают неверную модель коммуникации с работодателями
Новосибирцы могут сделать поиск работы более эффективным, если использовать все возможности, которые предоставляют рекрутинговые платформы.

По данным исследований Авито Работы, 71% россиян, ищущих работу через интернет, используют специализированные платформы. Эксперты Авито Работы рассказали, как соискателям применять фильтры, оформлять резюме и взаимодействовать с работодателями для быстрого трудоустройства.

Настройка поиска вакансий

В первую очередь, определитесь с тем, какой именно формат вас устраивает и правильно отфильтруйте вакансии, такое позволяют любые платформы по поиску работы:

  • Вид занятости помогает выбрать между полной, частичной, временной работой или стажировкой.
  • График включает варианты от фиксированного до вахтового, что актуально для студентов или совмещающих подработку.
  • Зарплата и частота выплат (ежедневно, раз в неделю) позволяют отсечь неподходящие финансовые условия.

Слишком строгие настройки могут сократить количество подходящих вакансий. Если результатов мало, попробуйте убрать 1–2 фильтра или расширить географию поиск

Создание резюме: от идеи до реализации

Резюме — это «визитная карточка» соискателя. HR-специалисты советуют заполнять все разделы:

  • Опыт работы: Укажите не только названия компаний и должностей, но и ключевые обязанности. Например, вместо «менеджер по продажам» напишите: «Увеличил ежемесячную выручку отдела на 25% через внедрение CRM-системы».
  • Образование: Добавьте не только вуз, но и курсы повышения квалификации, если они связаны с должностью.
  • Навыки: Выделите 3–5 ключевых компетенций. Для бухгалтера это может быть «работа в 1С», для водителя — «знание маршрутов региона».

Особое внимание уделите разделу «О себе». Здесь стоит кратко описать сильные стороны: «Готов к ненормированному графику», «Имею опыт управления командой из 10 человек».

Фотография увеличивает просмотры резюме на 40%. Выберите нейтральное изображение в деловом стиле — без яркого макияжа, шляп или посторонних фонов.

Стратегия откликов: как общаться с работодателями

После настройки резюме переходите к активным действиям. Минимальная норма — 10 откликов в день. Даже если вакансия кажется неидеальной, напишите работодателю: иногда в процессе диалога выясняется, что требования гибкие.

Если резюме ещё не готово, можно отправить краткую заявку с указанием опыта и навыков. Например: «Работал администратором 2 года. Ищу позицию в сфере гостеприимства».

Важно: 70% работодателей просматривают отклики в первые 48 часов. Старайтесь отвечать на новые вакансии оперативно.

Суммируем советы:

  • Используйте фильтры для точного поиска, но не бойтесь экспериментировать с настройками.
  • Заполняйте резюме максимально подробно — это повышает доверие работодателей.
  • Откликайтесь на 10+ вакансий ежедневно и настраивайте уведомления.
Даже на вахту ехать не надо: топ самых «дорогих» вакансий Новосибирска в январе
Узнать подробнее
Читайте также:
Названа самая востребованная профессия с зарплатой до 100 тысяч в НовосибирскеПо 230 тысяч платят этим сотрудникам в Новосибирске: куда бежать с резюмеЖители Новосибирска мечтают о зарплате в 200 тысяч — откуда такие запросы
#Новосибирск#Работа#Вакансии#Резюме#Занятость
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика