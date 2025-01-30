Филипп Шраге и Игнатий Найда рассказали, на какие проекты нацелена Kronung Group

Posted 30 января, 12:48
Published 30 января, 12:48
Modified 30 января, 12:48
Updated 30 января, 12:48
По словам Игнатия Найды, прошедший год стал серьезным испытанием для девелоперов. Увеличение ключевой ставки сделало жилье менее доступным для покупателей, что затруднило продажу уже построенных объектов, пишет ko.ru. Кроме того, рынок земли претерпевает изменения, что в свою очередь влияет на политику банков, выдающих кредиты на строительство под залог земельного участка.
В такой непростой ситуации застройщики ищут новые способы для продвижения своих проектов. Несмотря на вызовы, компания Kronung Group продолжает активно развивать сегмент жилой недвижимости. Генеральный директор Филипп Шраге отметил, что важным событием 2024 года стало начало строительства жилого комплекса «Кронунг ЮГ» в Новогорелове. Также компания продолжает работать в сфере коммерческой недвижимости и уже подписала контракты на возведение двух торговых центров в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Несмотря на высокие процентные ставки по депозитам, Kronung Group продолжает развивать торговую недвижимость. Филипп Шраге подчеркнул, что коммерческие объекты являются долгосрочными инвестициями с периодом окупаемости от 5 до 10 лет. Он уверен, что спрос на качественные торговые площади будет только расти.
Строительство жилых комплексов стало более сложной задачей после отмены льготной ипотеки в России. Однако Шраге и Найда уверены в перспективах своего первого крупного проекта в Новогорелово. Они отметили, что изначально проект был ориентирован на более высокие стандарты качества, чем уже принято в этой локации: дом будет иметь невысокую этажность, привлекательную архитектуру и дизайнерскую отделку холлов. Внутри предусмотрены лобби и коворкинг, а также благоустроенная территория с игровыми и спортивными площадками. При этом квартиры будут продаваться по рыночной стоимости.
Основатели Kronung Group также поделились своими планами на 2025 год. В ближайшие месяцы компания планирует запустить закрытые паевые фонды, которые дадут возможность частным инвесторам с капиталом от 500 тысяч рублей инвестировать в торговую недвижимость. Управлением активами займется специализированная управляющая компания.
Кроме того, Kronung Group работает над несколькими проектами в жилом сегменте, включая два многоквартирных дома бизнес-класса и поселок из 200 домов и 100 таунхаусов. Важно отметить, что Kronung Group также занимается социальными инициативами, в частности, они построили детский сад на 105 мест в Санкт-Петербурге.