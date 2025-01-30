Филипп Шраге и Игнатий Найда рассказали, на какие проекты нацелена Kronung Group

Строительство жилых комплексов стало более сложной задачей после отмены льготной ипотеки в России. Однако Шраге и Найда уверены в перспективах своего первого крупного проекта в Новогорелово. Они отметили, что изначально проект был ориентирован на более высокие стандарты качества, чем уже принято в этой локации: дом будет иметь невысокую этажность, привлекательную архитектуру и дизайнерскую отделку холлов. Внутри предусмотрены лобби и коворкинг, а также благоустроенная территория с игровыми и спортивными площадками. При этом квартиры будут продаваться по рыночной стоимости.