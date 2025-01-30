ГАЗель столкнулась с грузовиком на трассе в Новосибирской области

Видео с места происшествия, снятое очевидцам, распространилось в социальных сетях. В комментариях местные жители обвиняют в ДТП гололедицу — по словам пользователей, на трассе в Черепановском районе трудно двигаться из-за наледи, которую не убирает спецтехника. Однако некоторые утверждают, что выезд водителя на встречную полосу был рискованным. Сотрудники ГАИ устанавливают подробности дорожно-транспортного инцидента.