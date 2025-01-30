atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 30 января, 16:35

Published 30 января, 16:35

Modified 30 января, 16:37

Updated 30 января, 16:37

ДТП

ГАЗель столкнулась с грузовиком на трассе в Новосибирской области

30 января 2025, 16:35
Фото: Изображение Midjourney. ДТП
ДТП произошло 30 января на участке между Черепаново и Маслянино. О подробностях происшествия рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Как сообщают сотрудники ГАИ, водитель грузовика Hyundai Porter выехал встречку и столкнулся с фурой Shacman. Грузовик был серьезно поврежден.

Оба водителя получили травмы, прибывшие специалисты вывозили пострадавших на носилках. Об их состоянии на данный момент неизвестно.

Видео с места происшествия, снятое очевидцам, распространилось в социальных сетях. В комментариях местные жители обвиняют в ДТП гололедицу — по словам пользователей, на трассе в Черепановском районе трудно двигаться из-за наледи, которую не убирает спецтехника. Однако некоторые утверждают, что выезд водителя на встречную полосу был рискованным. Сотрудники ГАИ устанавливают подробности дорожно-транспортного инцидента.

Ранее в Центральном районе Новосибирска в ДТП пострадал семилетний ребенок.

Видео: Изображение Midjourney. ДТП
Такси загорелось в Новосибирске — подробности
Узнать подробнее
Читайте также:
В Центральном районе Новосибирска в ДТП пострадал 7-летний ребенокВодители застряли на Бердском шоссе: что стало причиной многокилометровой пробкиСтали известны подробности ДТП с участием машины ДПС и «Кадиллаком» в Новосибирске
#София Самарина#Общество#Транспорт#Происшествия#Видео#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Россия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика