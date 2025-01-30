Глава города Искитим в Новосибирской области обвинил АО «САХ» в мусорном коллапсе

Мэр Искитима на своей странице в соцсети раскритиковал работу регионального оператора по обращению с отходами АО «САХ». По словам Сергея Завражина, к нему поступает все больше жалоб от горожан на переполненные мусорные контейнеры. Проблема, пишет глава города, касается как частного сектора, так многоквартирных домов, где крупногабаритный мусор не вывозят уже более трех недель.