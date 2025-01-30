Глава города Искитим в Новосибирской области обвинил АО «САХ» в мусорном коллапсе

Posted 30 января, 08:00
Published 30 января, 08:00
Modified 30 января, 08:02
Updated 30 января, 08:02
Мэр Искитима на своей странице в соцсети раскритиковал работу регионального оператора по обращению с отходами АО «САХ». По словам Сергея Завражина, к нему поступает все больше жалоб от горожан на переполненные мусорные контейнеры. Проблема, пишет глава города, касается как частного сектора, так многоквартирных домов, где крупногабаритный мусор не вывозят уже более трех недель.
«Недавняя проверка, проведенная совместно с компетентными организациями, не привела к нужным изменениям. Кроме того, в прошлом году, мы вложили средства в благоустройство контейнерных площадок, но некоторые из них уже превратились в свалки», — сообщил Завражин подписчиками
Мэр Искитима призвал горожан массово отправлять жалобы в АО «САХ» и в другие инстанции, так, по мнению чиновника, удастся сделать город чище.
Подобная реакция главы муниципалитета удивила местного гражданского активиста Артема Фролова. По его словам, как раз сейчас ситуация с вывозом отходов лучше, чем еще несколько месяцев назад.
«Я не понимаю, в честь чего этот пост вышел. Жители несколько лет подряд жаловались на несвоевременный вывоз мусора, и вот наконец, глава это заметил? На сегодняшний день вот прям коллапса такого, как был еще три месяца назад, нет. Но конечно, частота вывоза мусора все равно, я считаю, еще недостаточна», — сказал активист в интервью редакции Atas.Info.
Недоумение по поводу терминологии, которую использовал глава Искитима, высказали и в АО «САХ». Накануне в город были отправлены дополнительные мусоровозы.
«Из-за поломок машин у подрядчика, обслуживающего территорию, на контейнерных площадках многоквартирных домов возникло незначительное смещение графиков вывоза твердых и крупногабаритных коммунальных отходов. В настоящий момент ситуация нормализована, вывоз ТКО в Искитиме идёт в штатном режиме», — говорится в ответе регоператора за запрос редакции Atas.Info.
В компании подчеркнули — смещение графика не превысило нормативы.
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