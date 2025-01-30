Из Новосибирска за границу выехали на отдых 655 кошек и собак

Posted 30 января, 03:48
Published 30 января, 03:48
Modified 30 января, 03:50
Updated 30 января, 03:50
Через аэропорт Толмачево в 2024 году выехали 655 домашних питомцев — как кошечек, так и собачек. На таможне контролировали ввоз и вывоз животных.
Больше всего четвероногих увозили в Турцию — более 310 зверей, а также в Таиланд, Китай, ОАЭ, Вьетнам, Египет и другие страны. Чтобы перевезти животное в другое государство, необходимо их задекларировать.
Для ввоза собак и кошек (не более двух), допускается впустить питомцев без декларирования, если у них есть ветпаспорт и осмотр ветеринара минимум за две недели перед полетом. Недавно котенка королевских кровей продавали за 300 тысяч рублей.