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Posted 30 января, 03:48

Published 30 января, 03:48

Modified 30 января, 03:50

Updated 30 января, 03:50

Животное нужно показать в клинике до полета

Из Новосибирска за границу выехали на отдых 655 кошек и собак

30 января 2025, 03:48
Фото: Изображение Midjourney. Животное нужно показать в клинике до полета
Из Новосибирска в путешествие отправились сотни кошек и собак, о чем сообщили в Сибирском таможенном управлении.

Через аэропорт Толмачево в 2024 году выехали 655 домашних питомцев — как кошечек, так и собачек. На таможне контролировали ввоз и вывоз животных.

Больше всего четвероногих увозили в Турцию — более 310 зверей, а также в Таиланд, Китай, ОАЭ, Вьетнам, Египет и другие страны. Чтобы перевезти животное в другое государство, необходимо их задекларировать.

Для ввоза собак и кошек (не более двух), допускается впустить питомцев без декларирования, если у них есть ветпаспорт и осмотр ветеринара минимум за две недели перед полетом. Недавно котенка королевских кровей продавали за 300 тысяч рублей.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Животные#Кошка#Собака#Таможня#Сибирское таможенное управление
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