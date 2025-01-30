Лже-таксисты предстанут перед судом в Новосибирске

Как установило следствие, трое подозреваемых в возрасте от 47 до 50 лет находили в барах и клубах изрядно выпивших посетителей, а затем предлагали им услуги такси. В пути один из мужчин вытаскивал из карманов и сумок ценные вещи, наличные, банковскую карту, затем передавал карту другому сообщнику. Получив доступ к банковским счетам, злоумышленники оформляли кредиты на имя жертвы.