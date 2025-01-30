Лже-таксисты предстанут перед судом в Новосибирске

Posted 30 января, 12:33
Published 30 января, 12:33
Modified 30 января, 12:35
Updated 30 января, 12:35
Как установило следствие, трое подозреваемых в возрасте от 47 до 50 лет находили в барах и клубах изрядно выпивших посетителей, а затем предлагали им услуги такси. В пути один из мужчин вытаскивал из карманов и сумок ценные вещи, наличные, банковскую карту, затем передавал карту другому сообщнику. Получив доступ к банковским счетам, злоумышленники оформляли кредиты на имя жертвы.
При досмотре сотрудников правоохранительных органов изъяли 4 сим-карты, 5 сотовых телефонов и 1 банковскую карту. Злоумышленники причинили ущерб 6 гражданам и 2 организациям на сумму более миллиона рублей. Фигуранты обвиняются в совершении более 10 краж, мошенничеств и покушений на кражи. В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд города Новосибирска для рассмотрения по существу.
Ранее в Новосибирске под стражу заключили бывшего налогового инспектора.