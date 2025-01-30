Масштабный сбой ВК — что произошло

Согласно ресурсу Сбой.РФ, за последние две недели пользователи ВК из разных регионов жаловались на проблемы с отправкой сообщений, загрузкой профиля и обновлением ленты. В жалобах на Downdetector пользователи отмечают, что часто появляется окно «проверка доступности вк», у некоторых мессенджер не открывается вовсе или вылетает во время использования.