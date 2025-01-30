Масштабный сбой ВК — что произошло

Posted 30 января, 12:58
Published 30 января, 12:58
Modified 30 января, 13:10
Updated 30 января, 13:10
Согласно ресурсу Сбой.РФ, за последние две недели пользователи ВК из разных регионов жаловались на проблемы с отправкой сообщений, загрузкой профиля и обновлением ленты. В жалобах на Downdetector пользователи отмечают, что часто появляется окно «проверка доступности вк», у некоторых мессенджер не открывается вовсе или вылетает во время использования.
Жители Новосибирска также заметили сбои в работе мобильного приложения и десктопной версии, долгую загрузку и обновление ленты. Читатели Atas.info поделились скриншотами проблемы.
Официального комментария по поводу проблемы на данный момент не поступало.
Ранее молодежь в Новосибирске заметила сбой в Tik Tok — приложение перестало открываться.