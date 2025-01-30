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Posted 30 января, 12:58

Published 30 января, 12:58

Modified 30 января, 13:10

Updated 30 января, 13:10

ВК

Масштабный сбой ВК — что произошло

30 января 2025, 12:58
Фото: 1MI. ВК

Жители Новосибирска пожаловались на массовый сбой ВК

Сегодня после 17.00 пользователи ВК пожаловались на недоступность сервиса. Согласно данным сервиса мониторинга сбоев, фиксируется массовый сбой по всей России.

Согласно ресурсу Сбой.РФ, за последние две недели пользователи ВК из разных регионов жаловались на проблемы с отправкой сообщений, загрузкой профиля и обновлением ленты. В жалобах на Downdetector пользователи отмечают, что часто появляется окно «проверка доступности вк», у некоторых мессенджер не открывается вовсе или вылетает во время использования.

Жители Новосибирска также заметили сбои в работе мобильного приложения и десктопной версии, долгую загрузку и обновление ленты. Читатели Atas.info поделились скриншотами проблемы.

Официального комментария по поводу проблемы на данный момент не поступало.

Ранее молодежь в Новосибирске заметила сбой в Tik Tok — приложение перестало открываться.

Скриншот ошибки
Скриншот ошибки
Сбой.РФ
Скриншот ошибки
Tik Tok перестал открываться — что происходит
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