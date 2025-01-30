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Posted 30 января, 03:30

Published 30 января, 03:30

Modified 30 января, 03:32

Updated 30 января, 03:32

Нарушения устранили

Министру природы Новосибирской области прокуратура внесла представление

30 января 2025, 03:30
Фото: 1MI. Нарушения устранили
В Новосибирской области руководителю Минприроды внесли представление, о чем информировала прокуратура.

Министерство природных ресурсов и экологии нарушило закон. По версии ведомства, шесть лет назад вокруг областной столицы появился лесопарковый зеленый пояс. Он был важен для защиты природных объектов.

Минприроды забыло поставить эту зону на учет в кадастре. Это являлось нарушением, так как отсутствие данных не разрешало обеспечивать особый режим охраны.

Министру внесли представление, чтобы все недочеты были устранены. В итоге требования оказались выполнены. Теперь зеленый пояс учтен, а сведения о нем внесены в ЕГРН. Ранее прокуратура начала проверять заполненную мусорку крысами.

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