Министру природы Новосибирской области прокуратура внесла представление

Posted 30 января, 03:30
Published 30 января, 03:30
Modified 30 января, 03:32
Updated 30 января, 03:32
Министерство природных ресурсов и экологии нарушило закон. По версии ведомства, шесть лет назад вокруг областной столицы появился лесопарковый зеленый пояс. Он был важен для защиты природных объектов.
Минприроды забыло поставить эту зону на учет в кадастре. Это являлось нарушением, так как отсутствие данных не разрешало обеспечивать особый режим охраны.
Министру внесли представление, чтобы все недочеты были устранены. В итоге требования оказались выполнены. Теперь зеленый пояс учтен, а сведения о нем внесены в ЕГРН. Ранее прокуратура начала проверять заполненную мусорку крысами.