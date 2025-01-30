atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 30 января, 05:48

Published 30 января, 05:48

Modified 30 января, 06:05

Updated 30 января, 06:05

Модель воспитывает детей

Модель Елена Перминова готовится к суду с миллиардером за детей

30 января 2025, 05:48
Фото: Елена Перминова/ВКонтакте. Модель воспитывает детей

Модель из Новосибирска готовится к суду с миллиардером за детей

Окружение новосибирской модели Елены Перминовой сообщают о возможной подготовке к судам с миллиардером за общих детей.

Модель из Бердска Елена Перминова объявила о расставании с миллиардером Александром Лебедевым в конце прошлого года. До сих пор поклонники звезды не могут забыть их семью и ищут любые подвохи. Вместе возлюбленные жили почти 20 лет, в их незарегистрированных отношениях родилось четверо детей.

Подписчиков насторожил факт возвращения Лебедева в соцсети, где он публикует фотографии с детьми. Ведущая Ксения Собчак предположила, что это действие является подготовкой к кампании по судебным разбирательствам по поводу детей. Хотя бывшие возлюбленные только и показывают положительные стороны своей жизни: на новогодних каникулах дети жили с отцом, а затем приехали к матери, обживаться в новом доме.

«А вот пошли проплаченные посты про то, какой Александр Лебедев хороший отец. Судя по всему этому, тяжелого суда все-таки Лене не избежать», — пишет Собчак в своем ТГ-канале.

После громких разрывов в жизни публичных личностей всегда имеется этап обсуждения и догадок, однако так ли это в случае с Еленой Перминовой, покажет время.

Бросила миллиардера из-за манекенщика: у Елены Перминовой новая любовь
Узнать подробнее
Читайте также:
Трое жителей Новосибирска соревнуются в шоу «Титаны»Олимпийский чемпион из Новосибирска стал участником шоу «Титаны»Повар из Новосибирска пришел за победой в шоу «Молодые ножи»
#Эмилия Губарева#Видео#Новосибирск#Дети#Суд#Семья#Модель
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика