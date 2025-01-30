Модель Елена Перминова готовится к суду с миллиардером за детей

Подписчиков насторожил факт возвращения Лебедева в соцсети, где он публикует фотографии с детьми. Ведущая Ксения Собчак предположила, что это действие является подготовкой к кампании по судебным разбирательствам по поводу детей. Хотя бывшие возлюбленные только и показывают положительные стороны своей жизни: на новогодних каникулах дети жили с отцом, а затем приехали к матери, обживаться в новом доме.