Модель Елена Перминова готовится к суду с миллиардером за детей

Posted 30 января, 05:48
Published 30 января, 05:48
Modified 30 января, 06:05
Updated 30 января, 06:05
Модель из Бердска Елена Перминова объявила о расставании с миллиардером Александром Лебедевым в конце прошлого года. До сих пор поклонники звезды не могут забыть их семью и ищут любые подвохи. Вместе возлюбленные жили почти 20 лет, в их незарегистрированных отношениях родилось четверо детей.
Подписчиков насторожил факт возвращения Лебедева в соцсети, где он публикует фотографии с детьми. Ведущая Ксения Собчак предположила, что это действие является подготовкой к кампании по судебным разбирательствам по поводу детей. Хотя бывшие возлюбленные только и показывают положительные стороны своей жизни: на новогодних каникулах дети жили с отцом, а затем приехали к матери, обживаться в новом доме.
«А вот пошли проплаченные посты про то, какой Александр Лебедев хороший отец. Судя по всему этому, тяжелого суда все-таки Лене не избежать», — пишет Собчак в своем ТГ-канале.
После громких разрывов в жизни публичных личностей всегда имеется этап обсуждения и догадок, однако так ли это в случае с Еленой Перминовой, покажет время.