Модель plus size из Новосибирска похудела на 70 кг — как ей это удалось

Posted 30 января, 10:17
Published 30 января, 10:17
Modified 30 января, 10:19
Updated 30 января, 10:19
Катерина Иванова начала полнеть с 7 лет. К 26 она уже весила 125 кг, а самым максимальным весом стали 150 кг. Тогда женщина решила начать худеть. Ей помогла операция по уменьшению желудка, подвижный образ жизни и правильное питание — это и есть секреты ее преображения.
Только за один год ей удалось сбросить 70 кг, пишет VN.ru. Сейчас ее мучает вопрос с лишней кожей, которая после резкого похудения потеряла свою форму.
Сибирячка работает моделью plus size с 2011 года. По ее словам, у многих людей есть заблуждение, что таким моделям можно есть все подряд, но это не так. Представительницы этой индустрии также следят за собой и стараются придерживаться правильной пищи, чтобы тело оставалось подтянутым и не похожим на желе.
Останавливаться на достигнутом Катерина не собирается. Она и дальше продолжит худеть и делать фигуру мечты. Другой мужчина с лишним весом похудел на 45 кг.