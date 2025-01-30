Модель plus size из Новосибирска похудела на 70 кг — как ей это удалось

Сибирячка работает моделью plus size с 2011 года. По ее словам, у многих людей есть заблуждение, что таким моделям можно есть все подряд, но это не так. Представительницы этой индустрии также следят за собой и стараются придерживаться правильной пищи, чтобы тело оставалось подтянутым и не похожим на желе.