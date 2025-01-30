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Posted 30 января, 10:17

Published 30 января, 10:17

Modified 30 января, 10:19

Updated 30 января, 10:19

Женщина похудела на десятки кг

Модель plus size из Новосибирска похудела на 70 кг — как ей это удалось

30 января 2025, 10:17
Фото: Изображение Midjourney. Женщина похудела на десятки кг

Модель plus size из Новосибирска поделилась секретом похудения на 70 кг

Модель из Новосибирска похудела на 70 кг и рассказала, как это сделала.

Катерина Иванова начала полнеть с 7 лет. К 26 она уже весила 125 кг, а самым максимальным весом стали 150 кг. Тогда женщина решила начать худеть. Ей помогла операция по уменьшению желудка, подвижный образ жизни и правильное питание — это и есть секреты ее преображения.

Только за один год ей удалось сбросить 70 кг, пишет VN.ru. Сейчас ее мучает вопрос с лишней кожей, которая после резкого похудения потеряла свою форму.

Сибирячка работает моделью plus size с 2011 года. По ее словам, у многих людей есть заблуждение, что таким моделям можно есть все подряд, но это не так. Представительницы этой индустрии также следят за собой и стараются придерживаться правильной пищи, чтобы тело оставалось подтянутым и не похожим на желе.

Останавливаться на достигнутом Катерина не собирается. Она и дальше продолжит худеть и делать фигуру мечты. Другой мужчина с лишним весом похудел на 45 кг.

Фото: VN.ru/предоставлены Катериной Ивановой
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