На Новосибирскую область обрушатся аномальные морозы до -45

Posted 30 января, 15:18
Published 30 января, 15:18
Modified 30 января, 15:20
Updated 30 января, 15:20
В конце недели в пятницу 31 января температура упадет до -24 градусов в отдельных районах. В ночь на 1-е февраля температура упадет ниже -30: до -33 ночью и не более -25 днем.
Немного теплее станет в воскресенье 2 февраля — температура поднимется до -13. Также следующая рабочая неделя начнется с небольшого потепления — до -5 градусов ожидается в понедельник 3 февраля.
Синоптики предупреждают, что сибиряков ждут долгие морозы во второй декаде февраля. Ночью температура будет опускаться до -35 градусов, а в отдельных районах возможно похолодание до -45.
А также новосибирцев предупреждают о гололедице на дорогах — будьте внимательны на дороге, чтобы избежать травм.