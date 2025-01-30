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Posted 30 января, 15:18

Published 30 января, 15:18

Modified 30 января, 15:20

Updated 30 января, 15:20

Гололед

На Новосибирскую область обрушатся аномальные морозы до -45

30 января 2025, 15:18
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Гололед
Синоптики не прогнозируют тепла на ближайшее время, поэтому жителям Новосибирской области пока не стоит убирать далеко теплые вещи. О грядущих заморозках предупреждают в Западно-Сибирском УГМС.

В конце недели в пятницу 31 января температура упадет до -24 градусов в отдельных районах. В ночь на 1-е февраля температура упадет ниже -30: до -33 ночью и не более -25 днем.

Немного теплее станет в воскресенье 2 февраля — температура поднимется до -13. Также следующая рабочая неделя начнется с небольшого потепления — до -5 градусов ожидается в понедельник 3 февраля.

Синоптики предупреждают, что сибиряков ждут долгие морозы во второй декаде февраля. Ночью температура будет опускаться до -35 градусов, а в отдельных районах возможно похолодание до -45.

А также новосибирцев предупреждают о гололедице на дорогах — будьте внимательны на дороге, чтобы избежать травм.

Минус 33: названы самые холодные районы Новосибирской области
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