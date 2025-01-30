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Posted 30 января, 10:38

Published 30 января, 10:38

Modified 30 января, 10:49

Updated 30 января, 10:49

Столовая

Надо кормить как депутатов — предложено улучшить стандарт питания в школах

30 января 2025, 10:38
Фото: 1MI. Столовая

Улучшить питание новосибирских школьников предложили в Госдуме

Депутат Сардана Авксентьева предложила уравнять стандарты питания в столовых для школьников и депутатов.

Сардана Авксентьева заявила, что качество питания в школах оставляет желать лучшего, отметив скудость рациона для детей и подростков, а также проблему с приготовлением блюд из несвежих продуктов. Письмо от партии было направлено вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко.

В письме предлагается ввести новые стандарты на питание в школьных столовых, взяв за основы нормы, действующие в столовых для политиков и госслужащих. Если предложение примут, то оно распространиться на все регионы страны, включая Новосибирскую область.

Ранее школьники и родители в Новосибирске отмечали наличие проблемы с питанием в школах — столовые даже становились одной из причин низкого рейтинга лицеев.

Как обстоит ситуация с питанием у вас в школе?

Питание в школе
Проголосовало: 1 чел.
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#София Самарина#Экономика#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Россия#Госдума#Школы#Опросы
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