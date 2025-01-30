Надо кормить как депутатов — предложено улучшить стандарт питания в школах

Posted 30 января, 10:38
Published 30 января, 10:38
Modified 30 января, 10:49
Updated 30 января, 10:49
Сардана Авксентьева заявила, что качество питания в школах оставляет желать лучшего, отметив скудость рациона для детей и подростков, а также проблему с приготовлением блюд из несвежих продуктов. Письмо от партии было направлено вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко.
В письме предлагается ввести новые стандарты на питание в школьных столовых, взяв за основы нормы, действующие в столовых для политиков и госслужащих. Если предложение примут, то оно распространиться на все регионы страны, включая Новосибирскую область.
Ранее школьники и родители в Новосибирске отмечали наличие проблемы с питанием в школах — столовые даже становились одной из причин низкого рейтинга лицеев.
Как обстоит ситуация с питанием у вас в школе?