Не по понятиям — в Новосибирске курьера жестоко избили за длинные волосы

На курьера, прибывшего по адресу Забалуева, 90, набросился нетрезвый мужчина, по словам потерпевшего, из-за его прически. Молодой человек прокомментировал, что его избили «как собаку» с криками: «стричь нужно!». Далее, как утверждает источник, после избиения мужчина сел в лифт к друзьям, которые стали свидетелями, но поддержали нападавшего.