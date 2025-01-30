Не по понятиям — в Новосибирске курьера жестоко избили за длинные волосы

Posted 30 января, 11:01
Published 30 января, 11:01
Modified 30 января, 11:03
Updated 30 января, 11:03
На курьера, прибывшего по адресу Забалуева, 90, набросился нетрезвый мужчина, по словам потерпевшего, из-за его прически. Молодой человек прокомментировал, что его избили «как собаку» с криками: «стричь нужно!». Далее, как утверждает источник, после избиения мужчина сел в лифт к друзьям, которые стали свидетелями, но поддержали нападавшего.
Парень заявил, что написал заявление в полицию, указав место жительства агрессивного мужчины вплоть до этажа и квартиры, однако по его словам сотрудники правоохранительных органов не заинтересовались инцидентом.
В результате драки у молодого человека оказалась пробита голова и появились многочисленные ссадины.
Ранее стали известны подробности об избиении подростка. Дело взял на контроль Бастрыкин.