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Posted 30 января, 11:01

Published 30 января, 11:01

Modified 30 января, 11:03

Updated 30 января, 11:03

Драка

Не по понятиям — в Новосибирске курьера жестоко избили за длинные волосы

30 января 2025, 11:01
Фото: Изображение Midjourney. Драка

В Новосибирске курьера жестоко избили за длинные волосы

Молодой человек, работающий в службе доставки, поделился шокирующим происшествием в социальных сетях, чтобы привлечь напавших к ответственности.

На курьера, прибывшего по адресу Забалуева, 90, набросился нетрезвый мужчина, по словам потерпевшего, из-за его прически. Молодой человек прокомментировал, что его избили «как собаку» с криками: «стричь нужно!». Далее, как утверждает источник, после избиения мужчина сел в лифт к друзьям, которые стали свидетелями, но поддержали нападавшего.

Парень заявил, что написал заявление в полицию, указав место жительства агрессивного мужчины вплоть до этажа и квартиры, однако по его словам сотрудники правоохранительных органов не заинтересовались инцидентом.

В результате драки у молодого человека оказалась пробита голова и появились многочисленные ссадины.

Ранее стали известны подробности об избиении подростка. Дело взял на контроль Бастрыкин.

Курьеру пробили голову за внешний вид
Курьеру пробили голову за внешний вид
Предполагаемый нападавший и его друзья с камер в подъезде
Курьеру пробили голову за внешний вид. Фото: ВК "Инцидент Новосибирск"
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