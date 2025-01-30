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Posted 30 января, 15:32

Published 30 января, 15:32

Modified 30 января, 15:34

Updated 30 января, 15:34

Метеоритный дождь

Новосибирский астроном предсказал столкновение гигантского астероида с Землей

30 января 2025, 15:32
Фото: Изображение Midjourney. Метеоритный дождь
Астроном Альберт Баронов из Новосибирска рассказал, каков процент вероятности столкновения астероида с Землей в ближайшее время в беседе с «Сиб.фм».

В 2024 году астрономы обнаружили гигантский астероид на близком к Земле расстоянии. При этом новая находка ученых превышает размеры метеорита, упавшего в Челябинске в 2013 году почти в 4 раза.

Столкновение с метеоритом может произойти в 2032 году. Однако вероятность этого события оценивают только в 6%. Такой исход далеко не единственный — существует по меньшей мере еще 16 вариантов развития событий, отмечает Баронов.

Какой участок планеты потенциально может затронуть астероид? По мнению экспертов, небесное тело может упасть на территории Евразии и частично задеть Африку, — об этом говорят результаты последних предварительных исследований.

В начале января жители Новосибирска могли наблюдать удивительное явление — яркий метеоритный дождь.

Финские ученые отказались сотрудничать с новосибирскими специалистами
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