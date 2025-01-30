Новосибирский астроном предсказал столкновение гигантского астероида с Землей

Posted 30 января, 15:32
Published 30 января, 15:32
Modified 30 января, 15:34
Updated 30 января, 15:34
В 2024 году астрономы обнаружили гигантский астероид на близком к Земле расстоянии. При этом новая находка ученых превышает размеры метеорита, упавшего в Челябинске в 2013 году почти в 4 раза.
Столкновение с метеоритом может произойти в 2032 году. Однако вероятность этого события оценивают только в 6%. Такой исход далеко не единственный — существует по меньшей мере еще 16 вариантов развития событий, отмечает Баронов.
Какой участок планеты потенциально может затронуть астероид? По мнению экспертов, небесное тело может упасть на территории Евразии и частично задеть Африку, — об этом говорят результаты последних предварительных исследований.
В начале января жители Новосибирска могли наблюдать удивительное явление — яркий метеоритный дождь.