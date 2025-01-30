Пора поторопиться: в Новосибирске истекает срок приема заявлений на ЕГЭ

Posted 30 января, 02:53
Published 30 января, 02:53
Modified 30 января, 02:55
Updated 30 января, 02:55
Будущие выпускники школ должны поторопиться для отправки заявки на участие в ЕГЭ. Сделать это важно до 1 февраля. Далее подать документы разрешат лишь по весомой причине и с разрешения комиссии.
Писать экзаменационную работу по Русскому языку и Математике обязательно для всех. Это требуется для получения аттестата. Если ученик желает поступать в другое образовательное учреждение, то ему необходимо выбрать дополнительные предметы.
Что касается уже выпустившихся из школы новосибирцев, желающих написать экзамен, то им необходимо обращаться в места регистрации, которые утверждены Минобром.