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Posted 30 января, 02:53

Published 30 января, 02:53

Modified 30 января, 02:55

Updated 30 января, 02:55

Экзамены начнутся в конце четверти

Пора поторопиться: в Новосибирске истекает срок приема заявлений на ЕГЭ

30 января 2025, 02:53
Фото: 1MI. Экзамены начнутся в конце четверти

В Новосибирске 1 февраля завершится прием заявлений на ЕГЭ

В Новосибирской области вот-вот завершат принимать заявления на ЕГЭ, о чем сообщили в Минобразования.

Будущие выпускники школ должны поторопиться для отправки заявки на участие в ЕГЭ. Сделать это важно до 1 февраля. Далее подать документы разрешат лишь по весомой причине и с разрешения комиссии.

Писать экзаменационную работу по Русскому языку и Математике обязательно для всех. Это требуется для получения аттестата. Если ученик желает поступать в другое образовательное учреждение, то ему необходимо выбрать дополнительные предметы.

Что касается уже выпустившихся из школы новосибирцев, желающих написать экзамен, то им необходимо обращаться в места регистрации, которые утверждены Минобром.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#ЕГЭ#Школа#Школьники#Выпускники#Аттестат
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