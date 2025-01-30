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Posted 30 января, 03:31

Published 30 января, 03:31

Modified 30 января, 03:33

Updated 30 января, 03:33

Прохладно будет в конце января

Стал известен прогноз погоды на конец января в Новосибирске

30 января 2025, 03:31
Фото: atas.info. Прохладно будет в конце января
В Новосибирске погодные сервисы опубликовали прогноз на конец января.

Самую холодную погоду предсказывает «Яндекс. Погода». По данным сервиса, 30 января похолодает до -9 днем и -13 ночью, а 31 января станет -14 днем и -18 ночью. Дни окажутся снежными.

Сайт rusmeteo дает похожий прогноз: 30 числа ожидается -9 в светлое время суток и -13 в темное, а 31 числа днем похолодает до -11, а ночью до -17. Возможны осадки в виде снега.

А вот world-weather не обещает сильных морозов. Днем 30 января будет -8, ночью -14, а 31 числа днем похолодает до -13, а ночью до -8.

Тем временем аномально теплая весна ожидается в Новосибирске. В марте сохранятся плюсовые отметки.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Погода#Прогноз#Зима#Мороз
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