Стал известен прогноз погоды на конец января в Новосибирске

Posted 30 января, 03:31
Published 30 января, 03:31
Modified 30 января, 03:33
Updated 30 января, 03:33
Самую холодную погоду предсказывает «Яндекс. Погода». По данным сервиса, 30 января похолодает до -9 днем и -13 ночью, а 31 января станет -14 днем и -18 ночью. Дни окажутся снежными.
Сайт rusmeteo дает похожий прогноз: 30 числа ожидается -9 в светлое время суток и -13 в темное, а 31 числа днем похолодает до -11, а ночью до -17. Возможны осадки в виде снега.
А вот world-weather не обещает сильных морозов. Днем 30 января будет -8, ночью -14, а 31 числа днем похолодает до -13, а ночью до -8.
Тем временем аномально теплая весна ожидается в Новосибирске. В марте сохранятся плюсовые отметки.