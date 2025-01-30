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Posted 30 января, 14:48

Published 30 января, 14:48

Modified 30 января, 14:55

Updated 30 января, 14:55

Свадьба

Стало известно, сколько новосибирских пар выбрали красивую дату в январе

30 января 2025, 14:48
Фото: Изображение Midjourney. Свадьба
25 января 2025 года стало самой востребованной датой бракосочетания. Сколько супружеских пар узаконили свои отношения в этот день, рассказали в Управлении по делам ЗАГС Новосибирской области.

Первая красивая дата в этом году возможно подарила уверенность молодым парам. Отмечается, что спрос на 25-е января в ЗАГСах Новосибирска был довольно высоким.

Немало молодоженов верят в магию цифр. Некоторые сибиряки уверены, что особые дни могут повлиять на то, насколько крепкими и теплыми будут семейные отношения, и насколько легкой будет совместная жизнь, поэтому выбирают красивую дату, чтобы все в этот день было идеально.

25.01.2025 красивое число влюбленных — 35 пар — скрепили свой союз во Дворце бракосочетания г. Новосибирска.

Ранее рассказали, как отметила 103-ий день рождения мама актрисы из Новосибирска.

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