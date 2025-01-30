Стало известно, сколько новосибирских пар выбрали красивую дату в январе

Немало молодоженов верят в магию цифр. Некоторые сибиряки уверены, что особые дни могут повлиять на то, насколько крепкими и теплыми будут семейные отношения, и насколько легкой будет совместная жизнь, поэтому выбирают красивую дату, чтобы все в этот день было идеально.