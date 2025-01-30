Стало известно, сколько новосибирских пар выбрали красивую дату в январе

Posted 30 января, 14:48
Published 30 января, 14:48
Modified 30 января, 14:55
Updated 30 января, 14:55
Первая красивая дата в этом году возможно подарила уверенность молодым парам. Отмечается, что спрос на 25-е января в ЗАГСах Новосибирска был довольно высоким.
Немало молодоженов верят в магию цифр. Некоторые сибиряки уверены, что особые дни могут повлиять на то, насколько крепкими и теплыми будут семейные отношения, и насколько легкой будет совместная жизнь, поэтому выбирают красивую дату, чтобы все в этот день было идеально.
25.01.2025 красивое число влюбленных — 35 пар — скрепили свой союз во Дворце бракосочетания г. Новосибирска.
Ранее рассказали, как отметила 103-ий день рождения мама актрисы из Новосибирска.