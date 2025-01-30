СТО загорелось на Петухова в Новосибирске — подробности сообщили в МЧС

Posted 30 января, 11:28
Published 30 января, 11:28
Modified 30 января, 11:32
Updated 30 января, 11:32
Возгорание произошло внутри одноэтажного бокса на Петухова, 39/2. Как сообщили очевидцы, кровля уже рухнула, огонь продолжает распространяется.
В данный момент сотрудники МЧС ликвидируют возгорание. Приоритетной задачей ставят не допустить переход огня на соседнее офисное здание и боксы.
Внутри СТО находились грузовик Mitsubishi Fuso Canter, и автомобиль BMW — автомобили также загорелись. Опасность представляют находящиеся в здании газовые баллоны.
Пострадавших нет.
Ранее в Новосибирске спасатели потушили загоревшееся такси и спасли водителя с ожогами.