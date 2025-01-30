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Posted 30 января, 11:28

Published 30 января, 11:28

Modified 30 января, 11:32

Updated 30 января, 11:32

Сгорели два автомобиля

СТО загорелось на Петухова в Новосибирске — подробности сообщили в МЧС

30 января 2025, 11:28
Фото: Изображение Midjourney. Сгорели два автомобиля
Сегодня пламя охватило СТО на ул. Петухова, в результате полностью сгорело два автомобиля. В МЧС прокомментировали актуальную обстановку на месте происшествия.

Возгорание произошло внутри одноэтажного бокса на Петухова, 39/2. Как сообщили очевидцы, кровля уже рухнула, огонь продолжает распространяется.

В данный момент сотрудники МЧС ликвидируют возгорание. Приоритетной задачей ставят не допустить переход огня на соседнее офисное здание и боксы.

Внутри СТО находились грузовик Mitsubishi Fuso Canter, и автомобиль BMW — автомобили также загорелись. Опасность представляют находящиеся в здании газовые баллоны.

Пострадавших нет.

Ранее в Новосибирске спасатели потушили загоревшееся такси и спасли водителя с ожогами.

Видео: ВК: АСТ-54. Видео с места происшествия
Такси загорелось в Новосибирске — подробности
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